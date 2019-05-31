انتخاب کارگردان برای نسخه تازه «سفید برفی»/ مارک وب پشت دوربین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، گفته شده کمپانی دیزنی در شرف عقد قرارداد با مارک وب برای کارگردانی فیلم زنده «سفید برفی» است.

در حالی که هنوز قرارداد نهایی نشده اما گفته شده وب در راس فهرست منتخبان این کار قرار دارد.

در عین حال اریک کرسیدا فیلم‌نامه‌نویس «دختر در قطار» نیز در حال مذاکره است تا فیلمنامه «سفید برفی» را بنویسد. این فیلمنامه با گسترش داستان کلاسیک انیمیشن متعلق به سال ۱۹۳۸ نوشته می‌شود.

بنج پسیک و جاستین پال که کار نوشتن ترانه‌های فیلم‌های موزیکالی چون «لالالند»، «بزرگ‌ترین شومن» و «اوان هنسن عزیز» را برعهده داشتند برای نوشتن ترانه‌های این فیلم انتخاب شده‌اند.

مارک پلت برای تهیه فیلم انتخاب شده است.

فیلم اصلی «سفید برفی و هفت کوتوله» بر مبنای داستان پریان برادران گریم ساخته شد و نخستین بار بیش از ۸۰ سال پیش روی پرده رفت. این نخستین فیلم انیمیشن بلند دیزنی بود که با موفقیت بسیار بزرگی هم روبه رو شد.

تاکنون چندین بار از این داستان کلاسیک اقتباس شده است که «آینه» در سال ۲۰۱۲ با بازی جولیا رابرتز و لیلی کالینز و فیلم خشن‌تر «سفید برفی و شکارچی» با بازی شارلیز ترون و کریستین استوارت از جدیدترین آنها بوده‌اند.

امسال دیزنی با بازسازی شماری از کلاسیک‌هایش شامل «دامبو»، «علاءالدین» و «شیر شاه» دیده می‌شود.

وب بیش از همه برای کارگردانی «اسپایدرمن شگفت انگیز» شناخته می‌شود.