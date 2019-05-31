سهامداران فیس بوک خواهان کاهش قدرت مارک زاکربرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، هیأت مدیره فیس بوک زنجیره‌ای از پیشنهادات سهامداران برای کنترل قدرت مارک زاکربرگ را رد کردند.

طی جلسه سالانه سهامداران فیس بوک، سهامداران برای کنترل قدرت زاکربرگ بر هیأت مدیره ۸ پیشنهاد ارائه کردند. البته همانطور که پیش بینی می‌شد تمام این پیشنهادات رد شد زیرا زاکربرگ ۸۸ درصد سهام این شرکت را کنترل می‌کند.

برخی از سهامداران فیس بوک خواهان کناره گیری زاکربرگ از سمت رئیس هیأت مدیره فیس بوک و انتخاب فرد دیگری هستند.

البته طی ۵ سال گذشته نیز پیشنهادات مشابهی برای توزیع قدرت مطرح شده بود.

این در حالی است که خارج از مکان برگزاری جلسه سهامداران فیس بوک تجمع کردند و خواهان تجزیه فیس بوک شدند.

در حال حاضر زاکربرگ به عنوان مدیر ارشد اجرایی و رئیس هیأت مدیره فیس بوک فعالیت می‌کند.