به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امروز جمعه ۱۰ خرداد ۹۸، در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به حضور چشمگیر مردم روزه دار در این مراسم گفت: «حضور پرشور مردم در این مراسم برای ما اتفاق عجیبی نیست و در طول ۴۰ سال گذشته همیشه این گونه بوده و هرجا که نیاز به حضور مردم بوده است آنها حضور داشته اند.»

او افزود: «امروز نیز مردم با زبان روزه و در هوای گرم به دعوت رهبری معظم انقلاب در این مراسم با شکوه حضور یافتند تا باردیگر وحدت و انسجام خود را به دنیا نشان دهند.»

مونسان گفت: «مردم شریف ایران این گونه پرشور در این میدان حاضر شدند تا بار دیگر انسجام، وحدت، همراهی و همگامی خود را با رهبر انقلاب به مردم دنیا نشان دهند. ایشان فرمودند "امروز این راهپیمایی مرز بین حق و باطل است"، بنابراین امروز شاهد این هستیم که مردم پرشور فاصله و مرز خود را با باطل با حضور در این راهپیمایی مشخص می‌کنند.»

معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع معامله قرن نیز گفت: «این حضور نشان دهنده این است که مردم معامله قرن را قبول ندارند و اعتقاد دارند این معامله بین اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها و تعدادی از سران خود فروخته است و این گونه نیست که این معامله ملت مسلمان باشد. این راهپیمایی نشان می‌دهد که مردم مسلمان این معامله را قبول ندارند و آن را شکست قرن می‌دانند.»

او گفت: «این حضور گسترده مردم در پاسخ به دعوت مقام معظم رهبری است و نشان می‌دهد که مردم انسجام دارند و همگام با فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ایشان حرکت می‌کنیم. تدابیر و مواضع رهبر فرزانه انقلاب باعث سردرگمی آمریکایی‌ها شده و شاهد مواضع جدید آمریکایی‌ها و حتی عقب نشینی آنها هستیم. اعتقاد ما بر این است تا زمانی که مردم این گونه پشت سر رهبری حرکت می‌کنند همین گونه خواهد بود و پیروزی با مسلمان است.»