به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، نامزدهای نهایی جایزه جورج اورول ۲۰۱۹ دیروز دوشنبه دهم ژوئن معرفی شدند.
این جایزه سالانه برای حمایت از ادبیات داستانی سیاسی با حمایت مالی ریچارد بلر و ای. ا. هیث و بنیاد جرج اورول برای ادبیات سیاسی اهدا میشود.
این جایزه که برای تشویق نوشتههای جالب درباره سیاست اهدا میشود به آثاری تعلق میگیرد که روح سیاسی و هنری خود اورول را در آثارشان به کار گرفته باشند.
جایزه کتاب اورول که پیش از این شامل آثار داستانی یا غیرداستانی سیاسی میشد از امسال در دو بخش شامل جایزه اورول برای نوشتههای سیاسی به نوشتههای غیرداستانی و جایزه جدید با نام جایزه اورول برای داستان سیاسی که شامل آثار داستانی میشود، است.
۶ فینالیست این رقابت در بخش ادبیات داستانی عبارتند از:
گلن جیمز براون برای «آیرونوپلیس»
آنا برنز برای «شیرفروش»
دایانا اوانز برای «آدمهای عادی»
نیک درناسو برای «سابرینا»
نویو رزا شوما برای «خانهای از سنگ»
لنی زوماس برای «ساعتهای سرخ»
۶ فینالیست در بخش نوشتههای سیاسی (که قبلاً به عنوان جایزه کتاب اورول اهدا میشد):
اولیوه بولو برای «سرزمین پول»
فرانسیسکو کاتو برای «خط رودخانه میشود»
نورا کروگ برای «هایمات: یک آلبوم خانواده آلمانی»
دیوید پیلینگ برای «توهم رشد»
پاتریک رادن کیفی برای «هیچی نگو: یک دستان واقعی از قتل و خاطره در ایرلند شمالی»
آلپا شا برای «در میان چریکهای انقلابی هند»
این جایزه به رسم هر سال ۶ روزنامه نگار و ۷ فعال شبکههای اجتماعی را نیز در دو بخش دیگر معرفی کرده است.
جایزه جورج اورول که از سال ۱۹۹۳ اهدا میشود، به ارزش ۳هزار پوند بیست و پنجم ماه ژوئن و در روز تولد اورول به برندگان امسال اهدا میشود.
نظر شما