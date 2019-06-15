اعلام آمار داوطلبان حاضر در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته برای تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ داوطلب در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته، ۷۷ شهر و ۱۶۲ حوزه امتحانی در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: بر اساس آمار اولیه از تعداد ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ داوطلب ثبت نام کننده در این آزمون تعداد ۵۵۳ هزار و ۸۸۳ داوطلب معادل ۹۰.۰۸ درصد ثبت نام کنندگان کارت ورود به جلسه خود را دریافت کرده‌اند و آمار دقیق غایبان پس از بررسی پاسخنامه ها اعلام می شود.

توکلی اظهار داشت: کارنامه نتایج اولیه در نیمه دوم تیرماه منتشر می‌شود و دفترچه راهنمای انتخاب رشته پس از انتشار کارنامه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. مجازین به انتخاب رشته می‌توانند در تیرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

به گزارش مهر، نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ در اواخر شهریورماه اعلام می‌شود و ظرفیت پذیرش در مجموع همه دانشگاه‌ها حدود ۳۵۰ هزار نفر است.