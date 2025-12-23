انسداد ۷۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در ملایر طی ۱۰ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج‌آبادی در چهارمین جلسه شورای سازگاری با کم‌آبی شهرستان ملایر با اشاره به انسداد ۷۱ حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار کرد: برخورد با چاه‌های غیرمجاز بدون اغماض و با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس برنامه سازگاری با کم‌آبی، هدف‌گذاری امسال برای انسداد چاه‌های غیرمجاز در شهرستان ملایر ۵۵ حلقه تعیین شده بود که تاکنون محقق و حتی فراتر از برنامه انجام شده است.

تاج‌آبادی خاطرنشان کرد: چاه‌های مسدود شده از نوع نسبتاً عمیق بوده و همگی دارای حکم قضائی هستند که با اجرای این اقدام، از برداشت بیش از یک میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شده است.

مدیر منابع آب شهرستان ملایر عمق مجموع انسداد این چاه‌ها را حدود ۲ هزار متر عنوان کرد و افزود: روند انسداد چاه‌های غیرمجاز با سرد شدن هوا متوقف نخواهد شد و به محض صدور احکام قضائی، این چاه‌ها مسدود و مسلوب‌المنفعه می‌شوند.

وی با اشاره به عملکرد چندساله این مجموعه گفت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون در مجموع ۷۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان ملایر مسدود شده که با این اقدام از برداشت غیرمجاز حدود ۳۳ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

تاج‌آبادی عمق کل انسداد چاه‌های غیرمجاز از سال ۱۳۹۳ تاکنون را حدود ۲۷ کیلومتر اعلام کرد و از شهروندان خواست با اطلاع‌رسانی تخلفات حوزه آب، مجموعه منابع آب را در حفاظت از منابع آبی همراهی کنند.