ارز دولتی به سیگار می دهند/وجود مافیای دخانیات در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بدون دخانیات، که در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد، با عنوان این مطلب که ما برای گرفتن ارز دولتی مدام در حال چانه زنی هستیم، اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها، ارز دولتی به سیگار می‌دهند.

وی با عنوان این مطلب که مافیای قوی در حوزه دخانیات کشور وجود دارد، افزود: این مافیا، جلوی هر برنامه مقابله با مصرف دخانیات را می‌گیرد.

معاون وزیر بهداشت، در ادامه به ماجرای سرو قلیان در قهوه خانه‌ها اشاره کرد و گفت: اگر استفساریه خروج قهوه‌خانه از شمول اماکن عمومی در مجلس رأی بیاورد، می‌توانند برای فرار از دست بازرسان بهداشت، قلیان در محل عرضه کنند و در این صورت وزارت بهداشت برای نظارت باید حکم قضائی بگیرد.

رئیسی ادامه داد: به جای دارو و تجهیزات پزشکی، ارز نیمایی به واردات توتون می‌دهند به طوری که ١٧٠ میلیون دلار برای واردات توتون ارز نیمایی تخصیص پیدا کرد.

معاون وزیر بهداشت به آمار مصرف دخانیات در کشور اشاره کرد و گفت: در حدود ۱۱ درصد مصرف کننده روزانه سیگار داریم که کمتر از یک درصد این افراد را زنان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از سال ۸۸ تا سال ۹۸ مصرف روزانه قلیان در کشور ۴۰ درصد افزایش داشته است.

رئیسی با عنوان این مطلب که سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان خرج خرید سیگار در کشور می‌شود، گفت: مصرف مواد دخانی سالانه ۳۰ هزار میلیارد هزینه به نظام سلامت تحمیل می کند که با احتساب ناتوانی‌های ایجاد شده، از کار افتادگی و مسائل اجتماعی، این رقم به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بهترین راهکار مقابله با مصرف سیگار در کشورمان را ممنوعیت فروش نخی سیگار دانست و افزود: بیشتر دکه ها جلوی دانشگاه ها و مدارس سیگار می فروشند، در حالی که فروش سیگار در دکه ها ممنوع است و در سوپرمارکت ها هم براساس قانون فروش سیگار به افراد زیر ١٨ سال ممنوع است. اماکنی که قرار بود مجوز فروش مواد دخانی داشته باشند، ۲۱۰ هزار مرکز بود، اما تاکنون فقط ۴۰ هزار مرکز مجوز دریافت کرده اند.

رئیسی به آمار مرگ و میر ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور اشاره کرد و گفت: به ازای هر یک میلیون نخ سیگار، یک مرگ محاسبه می شود که با مصرف سالانه ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشور، ۵۵ تا ۶۰ هزار مرگ اتفاق می افتد.