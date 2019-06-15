قهرمانی تیم قزوین در مسابقات کشتی بغل به بغل قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان اولین دوره رقابتهای کشتی بغل به بغل قهرمانی کشور، تیم قزوین قهرمان شد، تیمهای تهران و زنجان هم در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
در نخستین دوره رقابتهای کشتی بغل به بغل کشور که به میزبانی سالن ورزشی روستای شید اصفهان قزوین برگزار شد، ۲۰ تیم با ۲۰۰ ورزشکار در پنج وزن با یکدیگر رقابت کردند.
درخشش یخ نوردان قزوینی در قهرمانی کشور
در پایان ششمین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور در ماده سرعت رده سنی بزرگسالان، محسن بهشتی راد با ثبت رکورد ۵:۳۶ ثانیه و شکستن رکورد کشور به مقام قهرمانی رسید. مهدی تقی خانی با زمان ۶:۱۶ ثانیه نایب قهرمان شد و محسن شفیعی بر سکوی ششم ایستاد.
این رقابتها در مازندران برگزار شد.
درخشش نمایندگان استان در مسابقات شطرنج قهرمانی ردههای سنی کشور
در پایان مسابقات قهرمانی بلیتس ردههای سنی کشور، رادین یادگار، قهرمانی رده سنی زیر ۱۰ سال پسران، رضا مهدوی، طلای رده سنی زیر ۱۲ سال پسران، ملیکا رحمانی طلای رده سنی زیر ۱۲ سال دختران، آرین انوشه فرمانی نقره رده سنی زیر ۱۸ سال پسران، ملیکا محمدی نقره رده سنی زیر ۱۰ سال دختران، سارا داوری برنز رده سنی زیر ۱۰ سال دختران و حدیث محمدی برنز رده سنی زیر ۱۲ سال دختران را کسب کردند.
در مسابقات بخش رپید هم، سارا داوری، طلای رده سنی زیر ۱۰ سال دختران، پدرام دلیری نقره رده سنی زیر ۱۸ سال پسران، ملیکا رحمانی برنز رده سنی زیر ۱۲ سال دختران و مهدیس مهدوی برنز رده سنی زیر ۱۸ سال دختران را از آن خود کردند.
فدراسیون شطرنج میزبان این رقابتها بود.
قهرمانی شطرنج باز قزوینی در مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور
در پایان این رقابتها در رده سنی بالای ۶۵ سال نیز عنایت الله امینی قهرمان شد و فرهاد کربلایی صادقی هم در رده ششم رده سنی ۵۰ تا ۶۵ سال قرار گرفت.
پیکارهای شطرنج پیشکسوتان کشور با تعیین نفرات برتر در شیراز پایان یافت.
سه فوتبالیست استان در اردو تیم ملی فوتبال امید
حمیدرضا طاهرخانی از پرسپولیس، شاهین طاهرخانی از استقلال و سید محمد خرم الحسینی از ماشین سازی تبریز به اردوی تیم امید دعوت شدند.
اردوی ملی پوشان از شنبه ۲۵ خرداد در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز میشود.
مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی استان برگزار شد
در پایان این رقابتها تیم شهرستان قزوین قهرمان شد، تیمهای البرز و تاکستان هم دوم و سوم شدند.
این رقابتها با شرکت تیمهای قزوین الف، البرز، قزوین ب، فنس بافی پیریوسفیان، آقای گل تاکستان و آبیک برگزار شد.
خانه بسکتبال قزوین میزبان این رقابتها بود.
مسابقات بدمینتون نونهالان استان برگزار شد
در پایان این رقابتها و در بخش پسران مهدیار ایران دوست قهرمان شد، فاضل نوری در جایگاه دوم ایستاد و سوم مشترک هم به پرهام مختاری و پارسا طالقانی قزوین رسید.
در بخش دختران هم ریحانه نیکنام فرد قهرمان شد، هدیه جلیله نایب قهرمان و مقام سوم مشترک هم به حنانه نیکنام فرد و آناهید مدبر رسید.
این رقابتها در خانه بدمینتون قزوین برگزار شد.
مسابقات دو و میدانی نونهالان و نوجوانان دختر استان برگزار شد
در پایان این رقابتها زهرا اصفهانی و فاطمه نصرالهی در ۱۰۰ متر، دیانا ابراهیمی فرد و فاطمه کرمی در ۴۰۰ متر، پریسا صفری و معصومه کرمی در ۸۰۰ متر، حدیثه عسگری و زهرا کرمی در ۱۵۰۰ متر نونهالان و نوجوانان قهرمان شدند، مبینا طاهرخانی هم در پرتاب وزنه نوجوانان قهرمان شد.
منتخبین نونهالان به رقابتهای استعدادهای برتر کشور اعزام میشوند.
این رقابتها در مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان برگزار شد.
مسابقات انتخابی ووشو نوجوانان استان برگزار شد
در پایان این رقابتها بخش ساندا مهدی قره باغی، یاسین علیدوست، علی فتوحی، طاها یاری و امیرحسین رضایی عناوین برتر اوزان مختلف را کسب کردند.
در بخش تالو هم عارف علیدوست، یونس رضایی و امیرحسین رضایی به ترکیب تیم استان راه یافتند.
در پایان نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تمرینی تیم استان جهت حضور در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر دعوت شدند.
مسابقات انتخابی استعدادهای برتر ووشو استان با شرکت ۲۸ ورزشکار در آکادمی قهرمانان ووشو شهر الوند برگزار شد.
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