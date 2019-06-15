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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد؛

پذیرش گردشگران سلامت از ۵۶ ملیت در بیمارستان های مشهد

پذیرش گردشگران سلامت از ۵۶ ملیت در بیمارستان های مشهد

مشهد-مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سال گذشته گردشگران سلامت از ۵۶ ملیت برای درمان به بیمارستان های مشهد مراجعه کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد اسماعیل خیامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در سال گذشته بیماران خارجی از ۵۶ ملیت مختلف برای درمان خود به مشهد مراجعه کرده‌اند که بیشترین گردشگران سلامت به ترتیب از کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان، بحرین و پاکستان بوده است.

وی افزود: گردشگران تنها در مراکز درمانی دارای مجوز بستری بیماران خارجی بستری می‌شوند که تا کنون ۱۲ بیمارستان و ۲ مرکز جراحی محدود در مشهد موفق به اخذ مجوز پذیرش گردشگر سلامت شده‌اند که البته با ارزیابی‌های انجام شده از مراکز جدید متقاضی، تعداد دیگری مجوز در حال صدور است.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در این راستا ارائه خدمات به گردشگران سلامت در مراکز بیمارستانی مشهد در سال گذشته رشد ۹۰ درصدی داشته است و در سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۱۴ بیمار خارجی خدمات تشخیصی و درمانی را در مراکز بیمارستانی مشهد دریافت کردند که این میزان نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجهی داشته است.

وی تصریح کرد: از سال گذشته علاوه بر ثبت اطلاعات بیماران خارجی در مراکز درمانی، اطلاعات این دسته از بیماران در مراکز جراحی محدود نیز ثبت می‌شود و بر این اساس در سال گذشته شش هزار و ۵۸۶ بیمار خارجی در مراکز جراحی محدود خدمات دریافت کرده‌اند.

خیامی تاکید کرد: بر این اساس در سال گذشته ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر بیمار خارجی در بیمارستانها و مراکز جراحی خدمات دریافت کردند و بیشترین علل مراجعه گردشگران سلامت به دلیل بیماری‌های زنان، بیماری‌های قلبی، جراحی‌های مختلف از جمله چشم، بینی، جراحی‌های عمومی بوده است.

کد مطلب 4640888

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