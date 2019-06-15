جنایات دولت انگلیس هرگز از خاطره تاریخی ملت ایران زدوده نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی اکبر رشاد در اجلاسیه شورای حوزه‌های علمیه استان تهران ضمن اشاره به هنجارشکنی و تحرکات فرهنگی غیرمتعارف برخی سفارتخانه‌های خارجی در تهران از بی‌تفاوتی مسئولان انتقاد کرد.

رئیس و مؤسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این مراسم گفت: اینکه سفارتخانه‌های اجنبی و به خصوص نمایندگی سیاسی کشورهایی با سابقه ممتد استعماری در جهان اسلام همچون ایتالیا و انگلستان، با برگزاری مراسمات، در کشور اقدام به هنجارشکنی می‌کنند، برای مردم ما قابل تحمل نیست. آیا مقامات مسئول از این تحرکات و هنجارشکنی‌ها مطلع هستند یا مطلع نیستند؟ اگر مطلع نیستند که مایه تعجب و تأسف است! و اگر مطلعند اما بی‌تفاوتند که صدچندان مایه تعجب و تأسف است!

وی خطاب به مسئولان امر تأکید کرد: اینکه در خبرها آمده است سفارتخانه دولت استعماری با اخذ مبالغی از برخی شرکت‌های ایرانی، هزینه جشن تولد عجوزه انگلیس را تأمین و با دعوت از برخی چهره‌های فرهنگی معلوم‌الحال و فعالین سیاسی بی‌بته، در صدد برپایی چنین جشنی است، آیا واقعیت دارد؟ اگر واقعیت دارد چرا واکنشی از سوی مسئولین نسبت به این رفتارهای تحقیرآمیز دیده نمی‌شود؟ آیا ملت ایران باید به مناسبت تولد این عجوزه منحوسه که وجودش طی دوره حیات سراسر سیاهش مایه این همه خسارت و نحوست برای کشور ما و جهان اسلام بوده است شادی کنند؟ وااسفا! این اخبار و اعمال انسان را به یاد دوره بی‌فرهنگی قجری و فرومایگی قجرها می‌اندازد.

آیت‌الله رشاد افزود: سلطنت و ملوکیت، که خود نشانه عقب‌افتادگی و حماقت سیاسی است و ملکه‌پرستی که عین خرافه‌گرایی و سفاهت فرهنگی است و انگلیسی‌های پرادعا در حد اعلا درجه گرفتار آنند و با کمال وقاحت در قرن بیست‌ویکم همچنان بر طبل این افکار و اعمال قرون وسطایی می‌کوبند! و برای تولد سمبل این افکار و اعمال خرافی جشن برپا می‌کنند، آنگاه انسان ملاحظه کند که یک عده فرهنگی‌نما و سیاست‌باز مشکوک و متملق می‌خواهند با وقاحت و خفت در جشن تولد این مولود منحوس که نماد و نمود این حماقت و سفاهت است، شرکت کنند بسی غم‌انگیز و تأسف‌آور است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: برای این عجوزه و دولت فخیمه‌اش که طی دهه‌ها و بلکه طی قرون جز نحوست و خباثت برای ملل مختلف و بیش از همه برای ملت ما چیزی نداشته است، آیا باید جشن گرفت یا سوگواری کرد؟ جرایم و جنایات بی‌حد و حصر دولت سراسر نکبت و نحوست روباه پیر هرگز از خاطره تاریخی مردم ما زدوده نخواهدشد؛ دولت استکباری آمریکا یکی از محصولات منحوسه این شجره ملعونه است. دولت انگلستان همیشه و همچنان در حال جنگ با ماست، عجیب است که برخی می‌خواهند برای دشمن مرموز و مزوّر ملت جشن بگیرند. کسانی که در چنین آئینی حضور پیدا کنند بدانند: در صورت شرکت در این مراسم منحوس از نظر مردم ما در زمره منفورترین خواهند بود.