ملخ ها وحشرات مهاجم تاکنون وارد جزیره کیش نشده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم محمدی بااعلام اینکه تا کنون ملخ‌ها وحشرات مهاجم وارد جزیره کیش نشده اند، گفت: نماینده حفظ نباتات و کارشناسان فضای سبز به طور مدام پوشش گیاهی و فضای سبز کیش را پایش می‌کنند و تا کنون گونه مهاجمی گزارش نشده است.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با آغاز فصل گرما و خشک شدن پوشش گیاهی خود رو و طبیعی، شرایط مناسبی برای تکثیر انواع حشرات مهیا می‌شود و جمعیت آنها افزایش می‌یابد.

وی افزود: به دلیل بارش‌های مناسب پارسال و افزایش تراکم پوشش گیاهی در مناطق مختلف شهری و طبیعی در فصل زمستان و بهار، شاهد هجوم جیرجیرک‌های سیاه و ملخ‌ها به نواحی گرمسیری و جنوبی کشور هستیم که جزیره کیش نیز از این موضوع مستثنی نبوده است به طوری که در قسمت‌های مختلف جزیره از جمله پارک مینا و خانواده، پارک سیمرغ، ساحل مرجان و سواحل جنوبی از جمعیت به نسبت بیشتری برخوردار هستند.

محمدی گفت: از آنجایی که این حشرات در شب فعال هستند بیشتر در اطراف مناطقی که از منابع روشنایی خوبی برخوردارند دیده می‌شوند. در شرایط حاضر، جمعیت آنها در جزیره کیش در حدی که نیاز به سمپاشی گسترده باشد، تشخیص داده نشده است و با همکاری مرکز بهداشت و مدیریت فضای سبز در صورت مشکل ساز شدن جمعیت این حشرات در مناطق خاص، آمادگی لازم برای سمپاشی محل وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه برای حفظ محیط زیست تا حد ممکن باید از سم پاشی فضای سبز اجتناب کرد گفت: در صورت مشاهده بیش از ۲۵ ملخ در هر متر مربع سم پاشی آن منطقه ضروری است و اگرچه در برخی نقاط جزیره کیش هنوز جمعیت ملخ‌ها به این اندازه نیست اما برای احتیاط بیشتر بیش از سیصد هکتار از پارک‌ها و محدوده فرودگاه بین المللی کیش سم پاشی شده است.