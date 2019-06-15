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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۰۸

هنگ کنگ پیگیری لایحه استرداد متهمان به چین را متوقف کرد

هنگ کنگ پیگیری لایحه استرداد متهمان به چین را متوقف کرد

رئیس اجرایی هنگ کنگ امروز شنبه اعلام کرد که شورای قانونگذاری این کشور پیگیری لایحه استرداد متهمان به چین را برای مدتی نامحدود متوقف می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کری لام» با اعلام این موضوع همچنین اعلام کرد که پس از توقف تمام فعالیت‌ها در ارتباط با این لایحه توسط شورای قانونگذاری هنگ کنگ، قدم بعدی مشورت با تمام احزاب برای تصمیم‌گیری در این باره است.

نزدیک به یک میلیون نفر از ساکنان هنگ کنگ یکشنبه گذشته در اعتراض به لایحه استرداد متهمان به چین به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی بزرگی را برگزار کردند. این تظاهرات خیابانی به مدت یک هفته ادامه داشت.

لایحه استرداد متهمان به چین، هم ساکنان هنگ کنگ و هم خارجی‌ها و شهروندان چینی ساکن یا مسافر در این شهر جزیره‌ای را دربرمی گرفت.

در صورت قانونی شدن این لایحه، متهمانی که از چین به این منطقه فرار می‌کردند برای محاکمه به خاک چین مسترد می‌شدند. مخالفان این لایحه می‌گفتند که این لایحه بهانه‌ای برای استرداد منتقدان دولت چین به پکن است.

کد مطلب 4641149
عبدالحمید بیاتی

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