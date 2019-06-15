به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشیر ظهر شنبه در نشست خبری پیرامون عملکرد حوزه جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: همدان از پیشتازان تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد بوده و در حال حاضر ۱۱۵ سازمان مردم‌نهاد در استان همدان فعال است که از این نظر در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

وی افزود: بیشترین فعالیت سمن‌های حوزه جوانان همدان به حوزه‌های اجتماعی، علمی و پژوهشی مربوط است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی برای جوانان گفت: سال ۹۷ موفق شدیم ۱۶۲ کارگاه در بحث ازدواج با حضور ۵۰ مدرس برگزار کنیم.

جهانشیر خاطرنشان کرد: در این کارگاه‌ها ۳ هزار و ۹۰۰ زوج به مدت ۳۶۰ ساعت آموزش دیدند و در حوزه ستادهای ساماندهی امور جوانان نیز ۵۲ جلسه برگزار شد که در بین ۴ استان برتر کشور از این نظر قرار داریم.

وی با اشاره به برگزاری هشتمین گردهمایی مسئولان امور جوانان کشور در همدان بیان کرد: این همایش ۲۸ خردادماه با هدف بررسی کارکردهای حوزه جوانان با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در همدان برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: همچنین اولین دوره توانمندسازی رسانه و فضای مجازی جوانان نیز در همدان برگزار می‌شود و همدان تا پایان خرداد میزبان دو رویداد مهم کشوری در حوزه جوانان خواهد بود.

جهانشیر بابیان اینکه جمعیت جوان استان همدان ۴۳۰ هزار نفر است، گفت: در حوزه جوانان تا جایی که در توان داشته باشیم از نظر مالی حمایت‌های خود را انجام می‌دهیم و حتی از حوزه‌های دیگر نیز اگر بتوانیم منابع مالی به این بخش تزریق خواهیم کرد.

وی افزود: حوزه جوانان از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار بوده و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.