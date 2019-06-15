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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۰۸

وزیر ورزش دنبال اصلاحیه خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس

وزیر ورزش دنبال اصلاحیه خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس

وزیر ورزش و جوانان گفت: تقاضا داشتیم دوستان در مجلس اصلاحیه‌ای برای تسریع واگذاری استقلال و پرسپولیس ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی‌فر درباره روند خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس گفت: جلسات مربوط به این موضوع از مدتی پیش مستمراً ادامه دارد و ما خود را موظف می‌دانیم به هر شکل ممکن امسال قانون را اجرا کنیم و استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شود. ما خود را موظف می‌دانیم به هر شکل ممکن امسال قانون را اجرا کنیم و استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: بر اساس قانون، شروع عملیات تعیین قیمت و وارد شدن به فرابورس از شهریور ماه است و پس از آن، پروسه در اختیار سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و نه وزارت ورزش.

سلطانی فر درباره عرضه این دو باشگاه در فرابورس تصریح کرد: معتقدیم اجرای مصوبه قانونی مجلس به شکل کنونی در فرایند خصوصی‌سازی مقداری سخت است؛ بنابراین ما تقاضا داشتیم برای سرعت‌دهی به کار، دوستان مرتبط در مجلس اصلاحیه‌ای ارائه کنند تا بتوانیم سریع‌تر فرایند خصوصی‌سازی این دو باشگاه را انجام دهیم.

وزیر ورزش و جوانان در پایان به «خانه ملت» گفت: نمایندگان در قالب طرح، اصلاحیه این قانون را پیگیری خواهند کرد تا فرایند خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس تسهیل و تسریع شود.

کد مطلب 4641384

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