فیروزکوه رتبه نخست جذب اعتبارمشاغل خانگی را در سال۹۷کسب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی عصر شنبه در نشست محمد امید، معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با دهیاران طی سخنانی اظهار داشت: شهرستان فیروزکوه با وسعت ۲۳۸۳ کیلومتر مربع وسیع ترین شهر استان تهران است.

یوسفی جمارانی افزود: در سال ۹۷ میزان ۲۳ درصد از تسهیلات حوزه اشتغال روستایی در شهرستان فیروزکوه پرداخت شده است و شهرستان فیروزکوه ۶۵ آثار ملی ثبت شده دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ حدود ۱۳ میلیارد ارزش افزوده سهم دهیاری‌های این شهرستان بوده است گفت: فیروزکوه سال گذشته رتبه اول استان تهران را در پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون کسب کرده است.

فرماندار فیروزکوه بیان داشت: روستا در فیروزکوه خارج از پوشش آبفار هستند که ۹روستا فاقد آب شرب بهداشتی می باشند و ۲۰ درصد از مناطق روستایی در بخش ارجمند و ۳۰ درصد از مناطق روستایی بخش مرکزی فاقد نعمت گاز هستند.

یوسفی جمارانی با بیان اینکه هم اکنون ۳۲۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان وجود دارد که ۸۰ درصد از آن سهم آسفالته است گفت: شهرستان فیروزکوه سکونتگاه ۹۰۰ خانوار عشایری با بیش از ۳۰۰ هزار راس دام سبک می‌باشد و این شهرستان در سال ۹۷ در جذب اعتبار مشاغل خانگی در میان شهرستان های استان تهران رتبه نخست را کسب کرد.