سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر انگلستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.

در پی اظهارات خلاف واقع وزیر خارجه انگلیس در تبعیت کورکورانه و عجولانه از امریکا در متهم کردن کشورمان به دست داشتن در حوادث اخیر برای دو نفتکش در دریای عمان، دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه امروز در ملاقات با راب مک ایر سفیر انگلیس، شدیداً به این مواضع غیر قابل قبول و ضد ایرانی دولت انگلیس اعتراض و با اشاره به اتهام مطروحه که بدون ارائه کمترین سند و مدرکی و تنها در چارچوب سیاست دنباله روانه لندن از واشنگتن مطرح شده، افزود: در جریان جلسه (بسته) پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل نیز هیچ کس بجز انگلیس با این اتهام واهی آمریکا همراهی نکرد؛ حتی بسیاری از رسانه‌های بین المللی شناخته شده نیز ادعای آمریکا و انگلیس را به استناد اظهارات مقامات شرکت مالک کشتی و ملوانان آن رد کردند.

محمود بریمانی، مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه با تقبیح این اتهامات بی اساس و اعلام اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران خواستار ادای توضیح طرف انگلیسی و تصحیح این موضع گردید و افزود: واکنش‌های مردمی علیه انگلیس ناشی از اینگونه رویکردهای حمایت گرانه این کشور از ادعاهای بی پایه و اساس مقامات آمریکایی در مسائل مختلف از جمله موضوع فوق است و اتخاذ مواضع واقع گرایانه از سوی دولت انگلیس منطبق با واقعیات سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و لزوم تجدید نظر در رویکرد این کشور، را یادآوری می‌کنیم.

سفیر انگلیس در این دیدار اظهار داشت: مراتب را فوراً به لندن منعکس خواهد کرد.