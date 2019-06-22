به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن امضا و رونمایی از کتاب «سیمای سپید اسطوره» که با موضوع سوگ نمایشی تالیف شده است با حضور داریوش مودبیان برگزار می‌شود.

کتاب «سیمای سپید اسطوره» نوشته فاطمه مشهدی باقر منتشر شده و از سوی نشر ایهام منتشر شده است.

در این مراسم که روز یک‌شنبه ۲ تیر ماه برگزار می‌شود، داریوش مودبیان، از اساتید با سابقه تئاتر، رضا بنفشه‌خواه، بازیگر سینما و تئاتر، دکتر بهرام جلالی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، فواد موسوی، کارگردان سینما و تلویزیون و بهزاد نجفی شاعر حضور خواهند داشت. هم‌چنین مراسم جشن امضا این اثر با حضور نویسنده کتاب برپا می‌شود.

سیمای سپید اسطوره جدیدترین کتاب نشر ایهام است که به واکاوی سوگ نمایش می‌پردازد. نویسنده در این کتاب، به بررسی تاریخچه آیینی سوگ نمایش در ایران پرداخته و اساس شکل‌گیری سوگ نمایش‌ها در ایران را به منظور پاسداشت کشاورزی، بزرگترین سرمایه‌ی زیستی انسان، دانسته است. او هم‌چنین به سراغ نمونه‌هایی از این دست رفته است.

این مراسم رونمایی روز یک‌شنبه ۲ تیر ساعت ۱۷ برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، جنب پارک فدک مراجعه نمایند.