تقی علیقلی‌زاده تهیه‌کننده و مدیر تولید سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چگونگی مبارزه با ورود پول‌های مشکوک به سینما گفت: سینماگران که کارآگاه نیستند که بدانند فردی که می‌خواهد در سینما سرمایه‌گذاری کند، پولش از کجا آمده است، اما در عین حال ایران کشوری نیست که نتوان فهمید فرد علاقه‌مند واقعی به سرمایه‌گذاری در سینما چه کسی است. فکر کنید کثیف‌ترین پول جهان می‌خواهد وارد یک پروژه سینمایی شود و صاحبان فیلم اطلاعی در این زمینه ندارند، در چنین شرایطی اگر ساز و کار حرفه‌ای وجود داشته باشد، آن پول کثیف یا از سینما فاصله می‌گیرد و یا به مطلوبی که می‌خواهد نمی‌رسد.

وی بیان کرد: اگر تهیه‌کنندگان سینمایی تبدیل به آدم‌ها و کارمندان سرمایه‌گذاران نشوند و باور داشته باشند که حرف اول و آخر را در تولید یک فیلم خودش می‌زند، پول‌های کثیف از سینماگران فاصله می‌گیرد. تهیه‌کننده باید به حرفه‌ای که انجام می‌دهد مسلط باشد، به شغل خود احترام بگذارد و منافع و مصالح فیلم را رعایت کند که در این شرایط پول‌های کثیف از سینما دور می‌شود.

صاحبان پول‌های کثیف به‌دنبال وجهه اجتماعی سراغ سینما می‌آیند

این تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: نباید فراموش کرد که افرادی که با چنین پول‌هایی وارد سینما می‌شوند، راه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری دارند، اما زمانی که سینما را انتخاب می‌کنند چندان به دنبال کار صددرصد اقتصادی و زایش مالی نیستند، بلکه به دنبال وجه اجتماعی آن هستند که در قاب سینما بدست می‌آورند.

عرضه خارجی «رستاخیز» در اختیار من است و اگر تا امروز نمایش داده نشده به این دلیل است که خودمان نخواسته‌ایم و فیلم برای اکران جهانی هیچ منعی ندارد وی ادامه داد: زمانی که این قاب را از آن‌ها دریغ کنید و به آن‌ها یادآور شویم که تنها یک سرمایه‌گذار هستند، این نوع از سرمایه‌گذاری‌های مشکوک از سینما دور می‌شوند.

علیقلی زاده گفت: دقت به اصول حرفه‌ای سینما در همه زمینه‌ها کارساز است. به این معنا که توجه به این مساله حتی در دعاوی صنفی، نیمه کاره ماندن فیلم‌های سینمایی و موارد دیگر موثر است. زمانی که تهیه‌کننده کار خود را بلد باشد در اولین مذاکره با سرمایه‌گذار فضای حقوقی و حرفه‌ای مناسب را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: کافی است قرارداد فیلم‌هایی که با پول‌های مشکوک ساخته شده‌اند را بخواهیم تا بسیاری از مسائل مشخص شود. سینماگران باید ارزش‌های خود را درک کنند و با تسلطی که روی کار خود دارند، فعالیت‌های درستی در سینما داشته باشند.

سرانجام «رستاخیز» چه می‌شود؟

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش در بخش دیگر صحبت‌های خود درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: متاسفانه فیلم «رستاخیز» به دلیل تصمیمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدمات بسیاری را متحمل شده است و هر چند فرآیند دریافت مجوزهای قانونی ساخت و نمایش آن طی شده اما هنوز شرایط نمایش آن در کشور فراهم نیست.

وی بیان کرد: برای اینکه بتوانم این فیلم را نمایش دهیم به دادگاه هم شکایت کردیم و در نهایت دیوان عدالت اداری به نفع فیلم حکم صادر کرد که براساس حکم ارائه شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این فیلم تخلف داشته اما هنوز امکان اکران آن در داخل کشور وجود ندارد.

تهیه‌کننده «رستاخیز» درباره شرایط اکران بین‌المللی فیلم هم توضیح داد: عرضه خارجی «رستاخیز» در اختیار من است و اگر تا امروز نمایش داده نشده به این دلیل است که خودمان نخواسته‌ایم و فیلم برای اکران جهانی هیچ منعی ندارد. به من می‌گویند این فیلم به دلیل عدم تامین نظر مراجع تقلید، توقیف شده و این یعنی «رستاخیز» اشکال فقهی دارد اما سوال من این است آیا برای اشکال فقهی و ضوابط شرعی باید جغرافیا حاکم باشد؟ یعنی نمایش این فیلم در داخل کشور مشکل دارد اما در خارج از کشور می‌توانیم این فیلم را نمایش دهیم؟

علیقلی‌زاده تأکید کرد: امیدوارم شرایط مناسب برای نمایش این فیلم در کشور فراهم شود، این نمایش می‌تواند به روش‌های مختلفی باشد که بحث عرضه در شبکه نمایش خانگی یکی از این راهکارها و گزینه‌ها به شمار می‌رود.