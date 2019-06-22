مصاحبه علمی واجدان شرایط جذب اختصاصی تصدی منصب قضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، مصاحبه علمی داوطلبان جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۸ از ابتدای مرداد ماه آغاز می‌گردد.

زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی تماس تلفنی ابلاغ خواهد شد. زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابلاغ می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در دو نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی:

۱. اصل و تصویر کارت ملی

۲. اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن

۳. تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)

۴. گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل

۵. گواهی لازم از کانون وکلاء دادگستری یا مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه برای وکلا و نفرات برتر آزمون‌های وکالت



تذکر ۱: همه مدارک می بایست در قطع A4 تهیه و تحویل شوند.



تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.

مصاحبه‌ها در دو محل به نشانی‌های زیر برگزار می‌شود و محل برگزاری مصاحبه هر داوطلب در تماس تلفنی به وی اعلام می‌گردد.



نشانی محل‌های مصاحبه:

* تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، طبقه نهم

* قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف