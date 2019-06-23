صافکاریِ سارقان لو رفت/ مکانی برای اوراق خودروهای سرقتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانشاه تیموری در تشریح این خبر بیان داشت: حسب اطلاع واصله مبنی بر اینکه یکی از سارقات سابقه دار مدتی است تعمیرگاه صافکاری در خیابان اتابک اجاره کرده است و در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه در آن فعالیت دارد موضوع در دستور کار عوامل عملیات کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: شب گذشته مأموران جهت کنترل نامحسوس به محل رفتند که مشاهده کردند خودروی پرایدی که درب‌هایش جدا شده در تعمیرگاه است که پس از استعلام مشخص گردید دو شب پیش در خیابان نبرد به سرقت رفته است.

رئیس کلانتری ادامه داد: متهم در بدو دستگیری اعتراف کرد محل را در پوشش صافکاری برای اوراق کردن خودرو اجاره کرده که قطعات آن را پس از جدا کردن به مالخران می فروخته است.