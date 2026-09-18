برگزاری صد و نود و ششمین شب شعر طنز «در حلقه رندان»

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای این شب شعر طنز را سعید بیابانکی بر عهده دارد و مهدی استاداحمد، امین شفیعی، احمد رفیعی وردنجانی، مریم رضاییان و احمد سنایی از شاعران و طنزپردازانی هستند که در صد و نود و ششمین در حلقه رندان حضور خواهند داشت.

همچنین اکبر کتابدار طبق روال همیشگی خود، در بخش «چم و خم طنز» مباحث مربوط به طنز را ارائه خواهد کرد. هاتف شرار، خواننده روشندل مهمان ویژه این شب شعر است که به اجرای آواز طنز خواهد پرداخت و بخش استندآپ کمدی با هنرمندی مهدی رحیم‌دخت اجرا خواهد شد.

محفل «در حلقه رندان» دیرپاترین شب شعر طنز ایران است که فعالیت خود را حدود ۲۵ سال پیش، با ابتکار زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد آغاز کرد و تاکنون چراغ این محفل فرهنگی روشن مانده است. دفتر طنز حوزه هنری با هدف آموزش و ترویج طنز در ایران، از طریق برگزاری محافلی چون «طنزینما»، «طنزآمیز»، «طنزخوانه»، «طنزچین»، «در حلقه رندان»، «بازار تماشا»، «مکتب‌خانه طنز» و رویدادهای آموزشی ادامه‌دار «قلمه» در استان‌های کشور می‌کوشد فضایی پویا برای علاقه‌مندان به طنز فراهم کند.

صد و نود و ششمین در حلقه رندان از ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۹ شهریور در تالار سوره حوزه هنری، واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ، برگزار می‌شود.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه خانواده‌ها، آزاد و رایگان است.