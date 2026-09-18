به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بیستمین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی آیچی-ناگویا ژاپن برگزار میشود و مسابقات والیبال ساحلی این بازیها از ۲۹ شهریور تا ۱۱ مهرماه پیگیری خواهد شد.
مسابقات والیبال ساحلی مردان بازیهای آسیایی ناگویا با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه برگزار میشود که گروهبندی کامل این رقابتها به شرح زیر است:
گروه A: قطر (شریف / احمد)، عمان (مازن / هود)، فیلیپین (عبدالله / فرانسیسکو)
گروه B: چین (وو جیاشین / ژو)، هنگکنگ (چونگ / وانگ)، ویتنام (وای / توآن)
گروه C: اندونزی (بینتانگ / صوفیان)، فیلیپین (بویتروگو / روزالس)، ویتنام (نگوین لام توی / ویت)، مغولستان (عمار / شیجیر-اردنه)
گروه D: تایلند (پوراوید / پیتاک)، قطر (الکویر / ایهاب)، سریلانکا (سادون مادوسانکا / دیلیپا)، کرهجنوبی (سانگبین / جونگتک)
گروه E: قزاقستان (بوگاتو / گورین)، هنگکنگ (سی. اچ. لی / ال. اف. لی)، اندونزی (فیروز / امام)، کرهجنوبی (اینهو / مینسو)
گروه F: تایلند (نتیتورن / واچیراویت)، ایران (علیرضا پورعسگری / عباس آقاجانی)، عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری)، تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت)
گروه G: چین (سونگ جینیانگ / وانگ)، قزاقستان (محمد / یاکولف)، ازبکستان (دائولبایف / تولیبایف)، ژاپن (گوتسو / تاچیا)
گروه H: ژاپن (کوروساوا / میزوماچی)، ایران (ابوالحسن خاکیزاده / امیرعلی قلعهنوی)، بنگلادش (راتول / راکش)، مالدیو (آدم / اسماعیل)
تیم ایران شامل علیرضا پورعسگری و عباس آقاجانی در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی همگروه هستند. دیگر تیم ایران نیز متشکل از ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی در گروه H با ژاپن، بنگلادش و مالدیو برای صعود از مرحله گروهی رقابت خواهند کرد.
در نخستین روز مرحله گروهی، تیم ایران (ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی) از ساعت ۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۹ شهریور به مصاف مالدیو (آدم / اسماعیل) میرود.
رنکینگ و امتیاز ۳۰ تیم حاضر در بخش مردان بر اساس امتیازات اعلامشده به شرح زیر است:
۱. قطر (شریف / احمد) – ۵۳۴۰ امتیاز
۲. چین (وو جیاشین / ژو) – ۲۴۰۴ امتیاز
۳. اندونزی (بینتانگ / صوفیان) – ۲۳۴۸ امتیاز
۴. تایلند (پوراوید / پیتاک) – ۱۷۳۰ امتیاز
۵. قزاقستان (بوگاتو / گورین) – ۱۶۸۰ امتیاز
۶. تایلند (نتیتورن / واچیراویت) – ۱۶۴۶ امتیاز
۷. چین (سونگ جینیانگ / وانگ) – ۱۶۱۴ امتیاز
۸. ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) – ۶۸۰ امتیاز
۹. ایران (ابوالحسن خاکیزاده / امیرعلی قلعهنوی) – ۱۳۰۸ امتیاز
۱۰. قزاقستان (محمد / یاکولف) – ۱۲۵۶ امتیاز
۱۱. ایران (علیرضا پورعسگری / عباس آقاجانی) – ۱۲۵۲ امتیاز
۱۲. هنگکنگ (سی. اچ. لی / ال. اف. لی) – ۱۰۴۸ امتیاز
۱۳. قطر (الکویر / ایهاب) – ۹۲۵ امتیاز
۱۴. فیلیپین (بویتروگو / روزالس) – ۸۵۸ امتیاز
۱۵. هنگکنگ (چونگ / وانگ) – ۸۰۴ امتیاز
۱۶. عمان (مازن / هود) – ۶۴۸ امتیاز
۱۷. فیلیپین (عبدالله / فرانسیسکو) – ۵۳۶ امتیاز
۱۸. ویتنام (وای / توآن) – ۵۲۸ امتیاز
۱۹. ویتنام (نگوین لام توی / ویت) – ۴۱۶ امتیاز
۲۰. سریلانکا (سادون مادوسانکا / دیلیپا) – ۲۸۰ امتیاز
۲۱. اندونزی (فیروز / امام) – ۲۵۲ امتیاز
۲۲. عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری) – ۲۰۴ امتیاز
۲۳. ازبکستان (دائولبایف / تولیبایف) – ۱۹۴ امتیاز
۲۴. بنگلادش (راتول / راکش) – ۱۴۴ امتیاز
۲۵. ژاپن (گوتسو / تاچیا) – ۱۴۰ امتیاز
۲۶. مالدیو (آدم / اسماعیل) – ۱۲۶ امتیاز
۲۷. تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) – ۶۰ امتیاز
۲۸. کرهجنوبی (اینهو / مینسو) – ۳۶ امتیاز
۲۹. کرهجنوبی (سانگبین / جونگتک) – ۳۶ امتیاز
۳۰. مغولستان (عمار / شیجیر-اردنه) – ۱۲ امتیاز
قرعهکشی مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد و دو تیم ایران حریفان خود در مرحله گروهی این رقابتها را شناختند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بیستمین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی آیچی-ناگویا ژاپن برگزار میشود و مسابقات والیبال ساحلی این بازیها از ۲۹ شهریور تا ۱۱ مهرماه پیگیری خواهد شد.
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