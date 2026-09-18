شهریار، راز ماندگاری ادبیات فارسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور پیامی به مناسبت روز شعر و ادب فارسی، از راز ماندگاری شعر و ادب فارسی گفت. متن پیام ابراهیم حیدری به مناسبت روز شعر و ادب فارسی به شرح زیر است:
شعر آنجا آغاز میشود که معنا از حد گفتن معمول فراتر میرود و خیال، صورت دیگری برای آشکار کردن آن مییابد. زبان فارسی در تاریخ خود چنین مجالی برای معنا فراهم کرده است؛ زبانی که در شعر هم هستی را وصف کرده و هم جهان را دوباره قابل دیدن ساخته است. شاید راز ماندگاری شعر فارسی نیز در همین باشد که هر بار خوانده میشود، میان آنچه شاعر گفته و آنچه در جان خواننده پدید میآید، جهانی تازه شکل میگیرد.
ادب فارسی در معنای عمیق خود، حافظ صورتهای گوناگون اندیشیدن به انسان است؛ از نسبت انسان با خویشتن و دیگری تا پرسش از عشق، مرگ، عدالت و معنای زندگی. از این منظر، روز شعر و ادب فارسی یادآور این امکان است که زبان همچنان میتواند تجربه انسانی را به معنا بدل کند و به جهان ما مجال تامل و دوباره دیدن بدهد.
نام استاد شهریار در این روز، ما را به شاعری میرساند که در گستره دو زبان و دو ساحت فرهنگی، نشان داد شعر میتواند مرزهای زبان را به میدان گفتوگوی دل و جهان تبدیل کند. این روز را به شاعران، نویسندگان، پژوهشگران و همه دوستداران شعر و ادب فارسی تبریک میگویم و آرزو دارم زبان فارسی همچنان در شعر و ادب، امکان اندیشیدن، دیدن و زیستن را برای ما زنده نگه دارد.
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