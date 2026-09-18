به گزارش خبرنگار مهر، خانه اردیبهشت عودلاجان، امروز روز خاطره سازی داشت؛ آیین نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی و رونمایی از کتاب «هوشنگ مرادی کرمانی» از مجموعه کودک «دستهای کوچک، آرزوهای بزرگ»، نوشته سیدعلی کاشفیخوانساری، با تصویرگری گلرخ محتاجالفضل در این خانه برگزار شد. این مراسم به مناسبت هشتادودومین زادروز هوشنگ مرادیکرمانی و همزمان با روز ملی زبان و ادب فارسی در میان جمع کثیری از علاقمندان و کودکان به همت نشر فیل برقرار بود.
بهروز مرباغی معمار و دوست مرادی کرمانی، فرهاد حسنزاده و محمود برآبادی نویسنده کودک و نوجوان، لیلی گلستان مترجم، احترام برومند بازیگر و مجری کودکان، مرضیه وفامهر فیلمساز، شرمین نادری، فرهاد توحیدی و پوریا عالمی نویسنده و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و کودکان و نوجوانان در این مراسم حضور داشتند.
شما چشم و روح من هستید
هوشنگ مرادیکرمانی گفت: به خودم میبالم که شما من را دوست دارید و من هم شما را دوست دارم. من به دنیا آمدم تا شما را دوست داشته باشم، شما چشم و روح من هستید وقتی اثری از من میخوانید بهترین هدیه را به من میدهید.
او همه مخاطبانش را خانوادهاش خواند و افزود: دوست دارم در جمع شما باشم. هیچ دیواری نمیتواند مانع فرهنگ شود و فرهنگ میتواند همه جا برود.
مرادیکرمانی در این آیین با تشکر از افرادی که در تهیه این کتاب نقشی داشتند و مخاطبانش، گفت: من به عنوان نویسنده کوچک خوشحالم که توانستم با کودکان ارتباط برقرار کنم و درباره آنها بنویسم؛ در این راه بسیار اذیت شدم و لبخند شما برایم مهم است.
در این نشست خانواده مرادی کرمانی نیز حضور داشتند، او در سپاسگزاری از همسرش گفت: او مرا ۵۴ سال تحمل کرده است، او سهم بزرگی در نوشتههای من دارد.
هوشنگ مرادیکرمانی به شکل مستمر نوشت
احترام برومند گوینده و بازیگر با تاکید بر اینکه هوشنگ مرادیکرمانی در طول سالهای متمادی، همواره نوشته است، افزود: مرادی کرمانی همواره برای کودکان نوشت. وجود مرادی کرمانی برای ما کتاب چند صد صفحهای است.
وی افزود: همواره افرادی هستند که رشته کسانی را که درباره صلح و دوستی مینویسند پنبه میکنند، دعا کنیم این شرایط تغییر کند.
مدیون هوشنگ مرادیکرمانی هستیم
لیلی گلستان هنرمند و مترجم با اشاره به جذاب بودن داستانهای مرادیکرمانی ادامه داد: وقتی قصهها را میخواندم لذت بردم، به او مدیون هستیم، نویسنده برای کودک در این مملکت کم داشتیم، به او افتخار میکنم.
مرادیکرمانی سهم غیرقابل انکاری در نشر داشت
فرهاد توحیدی فیلمنامهنویس با اشاره به سالهای ابتدایی که هوشنگ مرادیکرمانی مینوشت، گفت: وقتی داستانهای او شناخته شد که فقط چند نویسنده در فضای ادبیات کشور وجود داشتند، در آن زمان کتابهایی با محتوای خاصی نوشته میشد.
وی افزود: مرادی کرمانی و ادبیات او سهم غیرقابل انکاری در نشر داشت. خیلی خوب است که انسانهای بزرگ در دورانی که زندگی میکنند بزرگداشته شوند.
اعتبار آفرینی مرادی کرمانی در نویسندگی
پوریا عالمی روزنامهنگار در ابتدای سخنانش با یادی از کیومرث پوراحمد کارگردان قصه های مجید، در سخنانی گفت: اگر برخی از کتابهای مرادیکرمانی را بخوانید از یادتان نمیرود. کتاب «مربای شیرین» استاندارد خوشخوان ادبیات کودک و نوجوان را دارد.
او نقش فعالان فرهنگی را همانند فانوس در ساحل خواند و ادامه داد: معمولا اعتبارهای موضوعی است، اما چند دهه است اعتبارهای عمومی ضعیف شده است. اعتبار بازار هنوز به بازاریهای معتبرش است که در حجرههایشان نشسته اند. اگر ساختار نویسندگی، پزشکی فرو نریخته است به دلیل فانوسهای دریایی آنجا است، مرادیکرمانی در نویسندگی اعتبار آفرینی میکند.
نوشتن درباره آقای نویسنده
سیدعلی کاشفیخوانساری نویسنده کتاب «هوشنگ مرادیکرمانی» گفت: سال ۱۳۷۹ نخستین کتاب را درباره او نوشتم و خوشحالم تا به امروز بیش از ۲۰ کتاب درباره مرادی کرمانی نوشته شده است.
من هم میتوانم از روستا بیرون بروم و نویسنده شوم
شرمین نادری مروج کتاب گفت: من اگر امروز مینویسم این را مدیون نویسندگانی هستم که ۵۰ سال پیش مینوشتند.
او ادامه داد: یکی از کودکان در روستاهای سیستان و بلوچستان از من پرسید که آیا میتوانم نویسنده شوم؟ به او کتاب «قصههای مجید» را سپردم و بعد کتابدار به او کتاب «شما که غریبه نیستید» را داده بود. آن کودک میگفت بعد از خواندن این کتابها متوجه شدم من هم میتوانم از روستا بیرون بروم و نویسنده شوم.
در ادامه این مراسم از سردیس هوشنگ مرادیکرمانی توسط خود او رونمایی شد، این سردیس را فاطمه چگینی ساخته است. در پایان نیز کاشفی و مرادی کرمانی به امضای کتابهای خریداری شده توسط حاضران پرداختند.
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