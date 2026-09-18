پایان: شهریار نماد پیوند جان، هنر و ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتالله پایان عصر جمعه در آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز، اظهار کرد: شهریار برای مردم ایران تنها یک غزلسرای توانمند نیست، بلکه نماد عینی پیوند میان جان، هنر و ایمان به شمار میرود.
وی با اشاره به جایگاه شعر شهریار در فرهنگ و ادب ایران افزود: این شاعر نامآور با آثاری همچون «علی ای همای رحمت»، ارادت عمیق خود به اهل بیت(ع) را در قالب زبان و شعر فارسی به تصویر کشید و این پیوند معنوی را به بخشی ماندگار از هویت شعر اصیل ایرانی تبدیل کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه روحیه وفاق و همدلی در آثار شهریار نمود ویژهای دارد، ادامه داد: این ویژگی امروز نیز میتواند در مسیر تقویت همبستگی ملی و انسجام فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
پایان با تأکید بر ظرفیت شعر و ادبیات در ایجاد همدلی اجتماعی گفت: شعر را نباید صرفاً یک هنر دانست، بلکه این حوزه میتواند به عنوان ابزاری فرهنگی و اثرگذار برای تقویت وفاق و همبستگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت صیانت از میراث ادبی و فرهنگی مرتبط با استاد شهریار تأکید کرد و افزود: پاسداشت مفاخر ادبی کشور و تقویت جریان فرهنگ امیدآفرین، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری آیین روز ملی شعر و ادب فارسی در تبریز، حضور شاعران، استادان، مسئولان فرهنگی و اصحاب رسانه را نشانهای از جایگاه این رویداد در تقویت ارتباطات فرهنگی دانست.
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