کیا: جشنواره ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ های فرهنگی و مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کیا عصر جمعه در جشنواره عطر برنح طعم بادام زمینی با اشاره به همزمانی برگزاری این جشنواره با روز شعر و ادب فارسی اظهار کرد: این برنامه به مناسبت شصت و نهمین سالروز تأسیس شهرداری آستانه اشرفیه و در چارچوب برنامههای ستاد هفته فرهنگی شهرستان برگزار شد تا زمینه ایجاد یک روز شاد و بانشاط برای مردم شهر و مسافرانی که از نقاط مختلف کشور به آستانه اشرفیه آمدهاند، فراهم شود.
سرپرست شهرداری آستانه اشرفیه با بیان اینکه این جشنواره در راستای پاسداشت این مناسبت، شکرگزاری و قدردانی از تلاش کشاورزان در روزهای پایانی برداشت محصولات کشاورزی برگزار شد، افزود: مردم شهرستان طی بیش از ۲۰۰ شب با حضور در میدانها، از تلاشها و زحمات رزمندگان و نیروهای مسلح قدردانی کردهاند و خود نیز در ایجاد امنیت کشور نقشآفرین هستند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این برنامه در همین راستا برنامهریزی شده است، گفت: امیدواریم جشنواره «عطر برنج و طعم بادامزمینی» به ثبت ملی برسد تا بتوانیم خدمات بیشتری ارائه کرده و برنامههای متنوعتری برای مردم و مسافران برگزار کنیم.
کیا از ظرفیتهای مذهبی، فرهنگی و تاریخی آستانه اشرفیه گفت و تصریح کرد:این شهرستان میزبان امامزادگانی همچون سلطان سیدجلالالدین اشرف، آقاسید محمد و آقاسید حسن (ع) است و عالمانی همچون آیتالله وحید و آیتالله ضیایی و مفاخری همچون دکتر معین و دکتر دشتستانی را در خود جای داده است که باید این فرهیختگان به مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان، معرفی شوند.
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