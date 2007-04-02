مهمترین مشکل سینمای کودک مسئله اکران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد میرعلایی گفت: "موقعیت جشنواره کودک در سطح بین الملل تثبیت شده و مشوق بسیاری از هنرمندان در حوزه تولید فیلم است. جشنواره کودک عامل بقای این سینماست و بسیاری از تهیه‌کنندگان با توجه به شرایط نامطلوب اکران فیلم‌های کودک، تنها به امید نمایش فیلم در جشنواره به تولید آثار می‌پردازند."

عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم کودک همدان با اشاره به حجم بالای فیلم های رسیده به دبیرخانه جشنواره گفت: "خوشبختانه جشنواره با استقبال مناسب فیلمسازان رو به رو شد و فکر می کنم امسال شاهد رقابتی خوب در میان فیلمسازان این حوزه باشیم. کودکان ما نیازمند ارتباط با دنیای ذهنی خود از طریق سینما هستند و فیلمسازان باید برای رفع این نیازها تلاش کنند. به نظر من موضوعات متناسب با فضای ذهنی کودکان و نوجوانان که پاسخگوی نیازهای واقعی آنها باشد باید در اولویت کار فیلمسازان این حوزه قرار گیرد."

وی مهمترین مشکل سینمای کودک را مسئله اکران دانست و افزود: "یک اثر سینمایی بیش از آثار مربوط به هنرهای دیگر نیازمند صرف هزینه و وقت است و تولید یک فیلم پروسه ای طاقت فرسا به شمار می رود. به همین دلیل باید زمینه اکران مناسب این آثار فراهم شود تا فیلمسازان برای تولید در این عرصه تشویق شوند. در واقع ایجاد شرایط مناسب برای اکران زمینه افزایش تولید را فراهم می کند و با افزایش تولید سینمای کودک به رونق می رسد."

میرعلایی ادامه داد: "فعالیت در سینمای کودک برخلاف تصور برخی افراد بسیار سخت است. چون فیلمساز باید با نیازها و شرایط دنیای کودک خود را همگون کند و آن را رونق دهد. سینمای کودک سینمایی سالم، تاثیرگذار، ظریف و هنری است و فعالیت در این عرصه برای هنرمندان به یادگار می ماند."