به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به بازار داغ کلاهبرداران اینترنتی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور هشدار داد و گفت: «متأسفانه در شرایطی که با تورم نیروی کار فارغ‌التحصیل و نرخ بیکاری این گروه از جامعه مواجه هستیم، بازار اعزام نیروی کار برای سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل کلاهبرداران در این زمینه فعال شده اند.»

در همین زمینه روز گذشته برنامه روی خط خبر «شبکه خبر» نیز با دعوت از یک مقام مسئول وزارت کار و یکی از مسئولان پلیس فتا به این موضوع پرداخت.

رؤیا رجب زادیان معاون دفتر کاریابی‌های وزارت کار در امور نظارت بر اعزام نیروی کار در گفتگو با شبکه خبر، با اشاره به ثبت ۱۲۰ دفتر مجاز کاریابی و اعزام به خارج در سایت وزارت کار گفت: کارجویان لازم است برای اطلاع از نام و مجوز دفاتر مجاز کاریابی به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

وی، حداقل و حداکثر زمان طی فرایند کاریابی را ۶ ماه تا ۲ سال اعلام کرد و افزود: سایت‌ها و دفاتر کلاهبردار و جعلی تلاش می‌کنند با دادن وعده‌های دروغ و اغوا کننده و دادن امید واهی کارجویان را فریب دهند که کارجویان باید در این زمینه دقت داشته باشند.

معاون دفتر کاریابی‌های وزارت کار در امور نظارت بر اعزام نیروی کار همچنین خطاب به متقاضیان توصیه کرد: تنها روش قانونی مهاجرت شغلی، مراجعه متقاضیان به کاریابی‌های دارای مجوز از وزارت کار است که مسئولیت صحت فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد.

سایت‌های معتبر علامت نماد الکترونیک دارند

همچنین علی نیک نفس رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا نیز که مهمان تلفنی این برنامه بود، موارد شکایت از سایت‌های کاریابی را زیاد عنوان کرد و گفت: مواردی از آن حتی مرتبط با سایت‌های مجوز دار است که به دلایلی یا نتوانسته اند و یا نخواسته اند به تعهداتشان عمل کنند.

وی، از شهروندان خواست حتماً از مجوز داشتن سایت‌ها و دفاتر کاریابی اطمینان کسب کنند و تاکید کرد: یکی از روش‌های کسب اطمینان از فعالیت هر نوع سایتی از جمله سایت‌های کاریابی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی و درج این نماد در سایت است که سایت‌های معتبر را از نامعتبر مشخص می‌کند.

نیک نفس با بیان اینکه آدرس بسیاری از سایت‌ها جعلی و نامشخص است افزود: بیش از ۹۷ سایت که مشخصاً با هدف کلاهبرداری تأسیس شده بودند در طول سال گذشته شناسایی و تعطیل شدند و ما از مردم می‌خواهیم که وقتی با این گونه موارد برخورد می‌کنند حتماً به پلیس فتا از طریق سایت فتا گزارش کنند تا قبل از متضرر شدن دیگران با آنها برخورد شود، زیرا بسیاری از سایت‌های کلاهبردار خارج از ایران هستند و شناسایی و بستن آنها ممکن است به بازگشت اموال متضرر و شاکی کمکی نکند.