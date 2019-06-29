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۸ تیر ۱۳۹۸، ۷:۲۳

نفرات برتر تنیس روی میز جوانان مرکزی در خمین معرفی شدند

نفرات برتر تنیس روی میز جوانان مرکزی در خمین معرفی شدند

خمین- مسابقات رنکینگ تنیس روی میز جوانان پسر استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در خمین پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رنکینگ تنیس روی میز جوانان پسر استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۲۶ ورزشکار از شهرستان های اراک، خمین، ساوه، تفرش، دلیجان و شازند به میزبانی هیات تنیس روی میز خمین برگزار شد.

براساس این گزارش، در نهایت پوریا سخایی از خمین مقام نخست را کسب کرد، آرمان سلیمانی و آریا کوچکی هر دو از اراک به ترتیب دوم و سوم شدند. امیرحسین، شریفی، علیرضا درچه‌ای و علی میرزایی همگی از خمین به ترتیب عناوین چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

همچنین مسعود حمزه لو، مهدی جوادی، محمودخانی، مرتضی چراغی، مهدی فرقدان، علی محمد رضایی و نیما رضایی داوری مسابقات را برعهده داشتند.

روح الله جوادی و مرتضی میرزاخانی به عنوان مسئول برگزاری و ناظر بر این رقابت‌ها نظارت داشتند و مسابقات زیر نظر هیات تنیس روی میز استان مرکزی برگزار شد.

کد مطلب 4653180

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