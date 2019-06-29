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۸ تیر ۱۳۹۸، ۸:۵۵

اختلاف مالی زیاد با مربی یونانی؛

مبلغ قرارداد گابریل کالدرون با پرسپولیس مشخص شد

مبلغ قرارداد گابریل کالدرون با پرسپولیس مشخص شد

یک سایت یونانی از مبلغ قرارداد «گابریل کالدرون» سرمربی آرژانتینی در پرسپولیس پرده برداشت و اعلام کرد پیشنهاد وی اختلاف قابل توجهی با «تاکیس لمونیس» سرمربی یونانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را با گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی نهایی کرده است و احتمالاً به زودی این توافق اعلام خواهد شد.

سایت «themasports» یونان شب گذشته در خبری اعلام کرد مبلغ قرارداد کالدرون با پرسپولیس ۱ میلیون دلار است در حالی که تاکیس لمونیس سرمربی یونانی به پرسپولیس پیشنهاد ۵۰۰ هزار یورویی داده است.

کالدرون (سمت راست) و لمونیس (سمت چپ)

این سایت نوشت: «تاکیس لمونیس به دومین گزینه اصلی نیمکت پرسپولیس تبدیل شده است اما هنوز اولین مربی مدنظر این باشگاه ایرانی نیست. تاکیس هفته گذشته به استانبول سفر کرد و مذاکراتی با باشگاه پرسپولیس داشت. او که اولویت چهارم باشگاه پرسپولیس محسوب می شد، در نهایت به دومین گزینه مدنظر این باشگاه تبدیل شده است.

یک تفاوت عمده تاکیس با گابریل کالدرون برای هدایت پرسپولیس مسائل مالی است. کالدرون درخواست قرارداد یک میلیون دلاری در سال داشته است در حالی که لمونیس خواهان قرارداد ۵۰۰ هزار دلاری از پرسپولیس است.»

کد مطلب 4653184

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    نظرات

    • آزاده IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
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      حالا با وجود کمبود ارز واجبه مربی خارجی انتخاب بشه؟ گردن این باصطلاح مدیران رو باید بجرم خیانت زد

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