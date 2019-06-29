مبلغ قرارداد گابریل کالدرون با پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را با گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی نهایی کرده است و احتمالاً به زودی این توافق اعلام خواهد شد.

سایت «themasports» یونان شب گذشته در خبری اعلام کرد مبلغ قرارداد کالدرون با پرسپولیس ۱ میلیون دلار است در حالی که تاکیس لمونیس سرمربی یونانی به پرسپولیس پیشنهاد ۵۰۰ هزار یورویی داده است.

کالدرون (سمت راست) و لمونیس (سمت چپ)

این سایت نوشت: «تاکیس لمونیس به دومین گزینه اصلی نیمکت پرسپولیس تبدیل شده است اما هنوز اولین مربی مدنظر این باشگاه ایرانی نیست. تاکیس هفته گذشته به استانبول سفر کرد و مذاکراتی با باشگاه پرسپولیس داشت. او که اولویت چهارم باشگاه پرسپولیس محسوب می شد، در نهایت به دومین گزینه مدنظر این باشگاه تبدیل شده است.

یک تفاوت عمده تاکیس با گابریل کالدرون برای هدایت پرسپولیس مسائل مالی است. کالدرون درخواست قرارداد یک میلیون دلاری در سال داشته است در حالی که لمونیس خواهان قرارداد ۵۰۰ هزار دلاری از پرسپولیس است.»