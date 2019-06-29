تصویب شیوه نامه اجرایی وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه پزشکی

محمدرضا ظفرقندی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین اقدامات سازمان نظام پزشکی در راستای بهبود ارتقای جایگاه حرفه پزشکی در جامعه پرداخت و گفت: یکی از اولویت‌های سازمان در این دوره، پیگیری ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی کشور است که به همین منظور، اهداف مختلفی را برنامه ریزی و دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مراجع ذی ربط و انجمن های علمی پزشکی، افزود: در جلسه‌ای که با معاونین وزارت بهداشت داشتیم، شیوه نامه اجرایی ماده واحده قانونی چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی که توسط وزیر بهداشت ابلاغ شده است، به تصویب نهایی رسید.

ظفرقندی در ادامه به انجام کارهای کارشناسی برای رفع اشکالات اجرایی کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت اشاره کرد و گفت: در جلسات متعددی که به همین منظور با معاونین وزارت بهداشت داشته ایم، توانسته ایم به راه حل های عملیاتی خیلی خوبی برای اجرای بدون تغییر این کتاب دست یابیم.

وی، موضوع تبلیغات در حوزه سلامت را یکی دیگر از دغدغه ها و اولویت های سازمان نظام پزشکی دانست و افزود: به همین منظور، کارگروه رسیدگی به وضعیت تبلیغات در حوزه سلامت را تشکیل داده ایم و مکاتبات زیادی با رسانه ملی داشته یم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، یکی دیگر از اقدامات اخیر سازمان در راستای ارتقای جایگاه و منزلت جامعه پزشکی را، پیگیری پذیرش بیمه مسئولیت مدنی توسط قضات دانست و گفت: بعد از مکاتبه ای که با رئیس دستگاه قضا داشتیم، پذیرش بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه به نظام پزشکی‌های سراسر کشور ابلاغ شد.