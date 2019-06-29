سوگ رییس مذهب شیعه درتهران/از عزاداری در ورامین تا اجتماع صادقیون

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) دسته‌های عزاداری در استان تهران نیز با گردهمایی در اماکن مذهبی و مساجد استان در سالروز شهادت پیشوای ششم شیعیان به سوگ نشستند.

عزای رییس مذهب شیعه در ورامین

در ورامین نیز اماکن مذهی و هیئات از شب گذشته و هم زمان با شب شهادت رئیس مذهب تشیع مراسم سوگواری امام جعفر صادق (ع) را برپا کردند.

به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) دوازدهمین یادواره شهدای طلبه و روحانی دشت ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در مصلی صاحب الزمان (عج) با حضور خیل عظیم مردم برگزار شد و آیت الله فاضل گلپایگانی نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم به سخنرانی پرداخت.

پس از این مراسم هیئات عزاداری تا گلزار شهدای گمنام پیاده روی کردند.

بعد از ظهر روز گذشته و هم زمان با شب شهادت امام جعفر صادق (ع) پیکر شهید مدافع حرم «مهدی ثامنی راد» در ورامین تشییع و در گزار شهدای حسین رضا (ع) به خاک سپرده شد.

رباط کریم و شهریار عزادار شهادت امام جعفر صادق (ع)

در شهرستان رباط کریم نیز، همزمان با سال روز شهادت امام جعفر صادق (ع) مراسم پرشور عزاداری این امام هُمام برگزار شد.

در ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و در شهرستان شهریار نیز روز گذشته شاهد تشییع و خاکسپاری پیکر شهید حسین اصلان خانی از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس بودیم.

مردم مومن و ولایتمدار شهریار همچنین با برپایی مراسم متعدد در سوگ شهادت رییس مذهب تشیع عزاداری کردند.

اجتماع بزرگ صادقیون در غرب تهران

همچنین ظهر شنبه اجتماع عظیم عزادران منطقه کن و غرب تهران در میدان صادقیه برگزار شد و در این مراسم هیئات مذهبی و دسته‌های عزاداری در غم شهادت امام جعفر صادق (ع) به ماتم نشستند و اقامه عزا کردند.

در این اجتماع مداحان اهل بیت به مداحی و سوگواری چرداخته و حجت الاسلام یحیی صالح‌نیا امام جمعه کن در جمع عزادارن به سخنرانی پرداخت و گفت: یکی از ویژگی های ائمه اطهار برخوردهای حماسی با دشمنان و اعتماد و تکیه بر قدرت شکست ناپذیر خداوند متعال بوده است.

امام جمعه کن ضمن تقدیر از حضور مردم در این اجتماع بزرگ گفت: مردم ایران همواره از ویژگی های امامان و اهل بیت عصمت وطهارت الگو گرفته و می گیرند.

وی در ادامه به چند ویژگی بارز امامان اشاره کرد و گفت: اولین ویژگی جهاد و مقاومت و صبر و ایستادگی و برخورد حماسی ائمه با دشمنان بوده است، ائمه اطهار بزرگی و بزرگواری روحی خاصی داشتند و اهل عبادت و عبودیت بودند.

صالح نیا گفت: امامان اهل رسیدگی به مسلمین و همدیگر بودند و در تنگناهای اقتصادی از مسلمین دستگیری می کردند.

وی در پایان گفت: بدون شک نسخه شفابخش دردها و مشکلات عدیده جامعه امروزی ما بازگشت به مرام ومنش اهل بیت عصمت وطهارت است.

عزاداری پرشور دماوندی ها در فرق امام ششم شیعیان

در دماوند نیز مراسم زنجیرزنی و عزاداری با شور خاصی برگزار شد و مردم مومن این شهرستان از مقابل حسینیه محله «فرامه» به سوی مسجد جامع دماوند به زنجیرزنی و عزاداری پرداختند.

مراسم عزاداری در منطقه مشاء نیز هم زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

امام جمعه دماوند در خصوص ویژگی های شخصیتی امام صادق (ع) به خبرنگار مهر گفت: امام صادق (ع) علاوه بر پیشگامی در فقه همواره با شبهات و بدعت‌ها مبارزه کرد،

حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی افزود: همه می‌بایست در جهت شناخت شخصیت امام ششم گام برداریم و آن حضرت را الگوی رفتاری خود قرار دهیم.

وی گفت: ایشان با تاسیس دانشگاه و مراکز علمی گسترده سبب پایه گذاری مذهب تشیع شد.

بر اساس این گزارش، مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) در شهرستان های ملارد، بهارستان، شهرقدس، اسلامشهر، ری، قرچک، پیشوا، فیروزکوه و پردیس و شمیرانات نیز برگزار شد.