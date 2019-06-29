ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با نظارت مستقیم کادر فنی و حضور مسیولان فدراسیون، قهرمانان گذشته تیم ملی و پیشکسوتان در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و در نهایت ترکیب تیم ملی برای شرکا در رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شد.

بر همین اساس در وزن ۵۵- کیلوگرم رضا روشن، در وزن ۶۷- کیلوگرم امیر مهدیزاده و در وزن ۸۴- کیلوگرم ذبیح الله پورشیب با برتری مقابل رقبای خود در مبارزاتی که به صورت دوره‌ای انجام شد، به ترکیب تیم ملی در بخش کومیته انفرادی راه پیدا کردند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم مهدیزاده، کریمی و میرزایی هر کدام موفق به ثبت سه پیروزی و یک شکست در مبارزات امروز خود شدند که با نظر کادر فنی مهدیزاده مسافر تاشکند شد.

مجید نیکوهمت، باربد صداقت، میلاد بهمنی و مهدی آشوری هم برای حضور در کومیته تیمی به مصاف هم رفتند که در نهایت باربد صداقت با چهار پیروزی و دوشکست مجوز حضور در اردو را کسب کرد.

کادر فنی تیم ملی پیش از این نام مجید حسن نیا در وزن ۶۰- کیلوگرم، بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم و سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم را برای حضور در این مسابقات در ترکیب نهایی تیم ملی قرار داده بود.

امروز رقابتهای انتخابی و در بخش کاتای تیمی مردان هم برگزار شد که تیم استان مرکزی با ترکیب ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میلاد فرازمهر با برتری مقابل تیم‌های تهران، کرمان و آذربایجانشرقی جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب کردند.

شانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا ۲۸ تا ۳۱ تیرماه به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار خواهد شد.