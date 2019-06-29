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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۹

«جانان» بعد از «ایکس‌لارج» اکران می شود/ یک روایت عاشقانه

«جانان» بعد از «ایکس‌لارج» اکران می شود/ یک روایت عاشقانه

فیلم سینمایی «جانان» به کارگردانی کامران قدکچیان بعد از فیلم سینمایی «ایکس لارج» روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی «جانان» به کارگردانی کامران قدکچیان و تهیه‌کنندگی محمد نجیبی، مردادماه و پس از فیلم «ایکس لارج» روی پرده سینماها می‌رود.

«جانان» روایت عاشقانه درباره تلاقی نسل هاست.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «جانان روایت عشق و وفاداری است. عشقی ناب از گذشته‌های دور و تلاقی این عاشقانه با داستان عشق دختر و پسری از نسل امروز…»

امین حیایی، مژگان بیات، پروانه معصومی، بیژن بنفشه‌خواه، سحر زکریا، مهران رجبی و چنگیز وثوقی از جمله بازیگران «جانان» هستند.

عوامل فیلم عبارتند از: مدیر تولید و برنامه‌ریز: مجید کرباسیان، طراح گریم: سودابه خسروی، مدیر صدابرداری: محمود سماک‌باشی، دستیار یک کارگردان: بهزاد غلامی، مدیر فیلمبرداری: کامیار فاروقی، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری و دفتر پخش: هدایت فیلم.

کد مطلب 4653418
زهرا منصوری

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