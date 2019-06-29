به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی «جانان» به کارگردانی کامران قدکچیان و تهیه‌کنندگی محمد نجیبی، مردادماه و پس از فیلم «ایکس لارج» روی پرده سینماها می‌رود.

«جانان» روایت عاشقانه درباره تلاقی نسل هاست.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «جانان روایت عشق و وفاداری است. عشقی ناب از گذشته‌های دور و تلاقی این عاشقانه با داستان عشق دختر و پسری از نسل امروز…»

امین حیایی، مژگان بیات، پروانه معصومی، بیژن بنفشه‌خواه، سحر زکریا، مهران رجبی و چنگیز وثوقی از جمله بازیگران «جانان» هستند.

عوامل فیلم عبارتند از: مدیر تولید و برنامه‌ریز: مجید کرباسیان، طراح گریم: سودابه خسروی، مدیر صدابرداری: محمود سماک‌باشی، دستیار یک کارگردان: بهزاد غلامی، مدیر فیلمبرداری: کامیار فاروقی، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری و دفتر پخش: هدایت فیلم.