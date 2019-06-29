اطلس مهاجرت سادات به فلات ایران تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا جلالی، عضو هیئت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی و مدیر گروه سادات و مفاخر اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جلسه دیدار با آیت‌الله سید جعفر سیدان به تشریح مجموعه اقدامات و فعالیت‌های این گروه علمی پرداخت و گفت: گروه سادات و مفاخر اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی، نخستین گروهی است که به صورت رسمی در سطح جهان پاسخگوی مشجرات است و اکنون وقت این گروه صرف تدوین اطلس مهاجرت سادات به فلات ایران می‌شود که تقریباً ۳ الی ۴ جلد آن به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه متخصصان و پژوهشگران حاضر در این گروه به زبان‌های مختلف تسلط دارند، گفت: اکنون مطالعات جغرافیایی با محوریت سادات توسط استادان برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در حال انجام است و بر اساس این مطالعات و مستندات مشخص می‌شود که سادات به بیش‌از ۲۷۰ مرکز مهاجرت کرده‌اند.

مدیر گروه سادات و مفاخر اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی اضافه کرد: در این مطالعات، کشور ایران در قالب استان‌های دارای مکان‌های تاریخی مشخص، همانند مازندران و آذربایجان تقسیم بندی شده است و طبق مطالعات صورت گرفته، ۲۰ جلد کتاب برای ایران در نظر گرفته‌ایم که در مجموع ۸ جلد آن در مرحله نشر است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی با تأکید بر اینکه مطالعات گروه بعد از ایران، وارد مطالعات منطقه‌ای می‌شود، افزود: گروه سادات و مفاخر اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در شرایط کنونی از کشورهای ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان و … مراجعه کننده بسیار دارد که باید به این نیازها پاسخ داده شود.

جلالی با اشاره به این موضوع که افزون بر مطالعات فرهنگی-اجتماعی سادات اکنون به مطالعات کتاب دانشنامه مشاهیر مشهد و طوس ادامه می‌دهیم، بیان کرد: طی مطالعات صورت گرفته در این راستا، تعداد شخصیت‌های تأثیرگذار شیعی در خراسان در این کتاب، از یک هزار و ۴۰۰ مورد به چهار هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافته است که بیشتر آن‌ها تا قرن حاضر، عهده‌دار مسئولیت‌های مهم بوده‌اند.

مدیر گروه سادات و مفاخر اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: جلد اول کتاب دانشنامه مشاهیر مشهد و طوس در مرحله ارزیابی است و باید این کتاب در شورای پژوهش بنیاد مطرح و سپس در قالب ۲۰ جلد منتشر شود.