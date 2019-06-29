پیش بینی ۶ تحلیگر از آینده قیمت طلا در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در هفته گذشته تحت تأثیر انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به بالاترین حد از سال ۲۰۰۳ به این طرف صعود کرد؛ هر چند پس از اینکه اظهارات مقامات بانک مرکزی انتظارات بازار برای کاهش نرخ‌های بهره را تعدیل کرد، این فلز از رکورد بالایی که به آن دست یافته بود عقب نشست.

در همین حال «فیلیپ فلاین»، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت پرایس فیوچرز در این باره گفت: طلا، طلا یی است. نه تنها محدوده معاملات یک سال اخیرش را شکسته و موفق شده است به قیمت بالاتری صعود کند، بلکه روند کاهش نرخ‌های بهره نیز از قیمت این فلز پشتیبانی خواهد کرد و با افزودن ریسک‌های ژئوپلیتیکی، این فلز ارزشمند به قیمت بالاتری صعود می‌کند.

در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال‌استریت، ۱۷ نفر شرکت کردند که از میان آن‌ها ۱۰ نفر یا ۵۹ درصد افزایش قیمت و یک نفر یا معادل شش درصد کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی کرد و ۶ نفر یا ۳۵ درصد نیز نظری نداشتند.

در این بین، ۵۹۱ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکو نیوز از سرمایه گذاران شرکت کردند که از میان آنها ۳۲۰ نفر یا ۵۴ درصد افزایش قیمت و ۱۶۲ نفر یا ۲۷ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند، در حالی که ۱۰۹ نفر یا ۱۸ درصد نظری نداشتند.

در نظرسنجی کیتکو نیوز برای هفته گذشته، اکثر کارشناسان وال‌استریت و سرمایه گذاران نسبت به بالا رفتن قیمت طلا خوش بین بودند. هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا با ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۴۱۳ دلار و ۷۰ سنت بسته شد و یک درصد افزایش هفتگی نشان داد.

تأثیر توافق آمریکا و چین

«شون لاسک»، مدیر شرکت والش تریدینگ نیز معتقد است: بازار طلا برای حرکت به سوی ۱۴۵۰ دلار محتاط است و اگر توافق تجاری میان رؤسای جمهور آمریکا و چین در دیدار روز شنبه حاصل نشود، معامله گران از قیمت‌های پایین‌تر به عنوان فرصتی برای خرید طلا استفاده خواهند کرد.

«چارلی ندوس»، استراتژیست ارشد بازار در شرکت "لاسال فیوچرز" نیز پیش‌بینی کرد که طلا ممکن است تا مرز ۱۴۰۰ دلار عقب نشینی کند اما پس از آن دوباره روند صعودی خود را از سرخواهد گرفت و در قیمت بالاتری معامله می‌شود.

خوش‌بینی برای ادامه رشد

«آدام بوتون»، مدیرکل وب سایت فارکس لایو هم نسبت به روند صعودی قیمت طلا ابراز خوش‌بینی کرد؛ با این حال خاطرنشان کرد که ترجیح می‌دهد در زمان پایین رفتن قیمت‌ها، به خرید طلا اقدام کند.

از سویی دیگر، «جیم ویکاف»، تحلیلگر فنی کیتکونیوز نیز با اشاره به اینکه روند تصحیح قیمت نزولی طلا هفته گذشته انجام شد، گفت: قیمت طلا احتمالاً روند صعودی خود را ازسر می‌گیرد.

«اما کالین سیژینسکی»، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه SIA اظهار کرد: طلا روند صعودی پرقدرتی داشته است و به نظر می‌رسد آماده است استراحت کند؛ به خصوص که تعطیلات در آمریکا و کانادا در پیش است.