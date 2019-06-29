۱۰ شهید گمنام بر دوش مردم خراسان شمالی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام و والا مقام دوران دفاع مقدس که به تازگی تفحص شدند، صبح شنبه همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، با حضور پرشور مردم عزادار، ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان های فاروج، شیروان و بجنورد تشییع شد.

گفتنی است، خانواده‌های شهدا، جانبازان و فرزندان این خطه از سرزمین میزبان شهدای گمنام بودند. امروز مردم خراسان شمالی آمدند تا شهدایی که سال ها دور از وطن بودند را تا خانه ابدی بدرقه کنند.

شب وداع با ۱۰ شهید گمنام پس از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد انقلاب بجنورد برگزار می شود و مراسم خاکسپاری این شهدا از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح فردا یکشنبه از مقابل مسجد انقلاب آغاز و در شهرشوقان، شهر تیتکانلو، دهکده مقاومت سپاه، دانشگاه بجنورد و پارک دوبرار تدفین می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی دارای سه هزار شهید است و همچنین پیکر ۶۲ شهید گمنام در این استان تدفین شده است.