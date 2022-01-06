خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، رؤیا متکیایی: شهر کرمانشاه در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام دومین سالروز شهادت سردار دل‌ها میزبان سه شهید گمنام دفاع مقدس شد که از منطقه عملیاتی شرق دجله و عملیات بدر تفحص شدند، پیکر این شهدای گمنام روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه وارد کرمانشاه شد و اقشار مردم در همین روز طی مراسمی با شکوه در مسجد النبی (ص) طاق بستان با با این شهدای گمنام وداع کردند.

صبح امروز پنجشنبه ۱۶ دی ماه ساعت از ۹:۳۰ صبح مراسم تشییع این سه شهید گمنام از چهارراه مدرس تا مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد و ساعت ۱۴:۳۰ پیکر یکی از شهدا در محوطه شهرداری کرمانشاه واقع در میدان غدیر به خاک سپرده شد.

پیکر ۲ شهید گمنام دیگر روز شنبه و یکشنبه ۱۸ و ۱۹ دی ماه در صدا و سیما کرمانشاه و تیپ ۲۸۱ ارتش تشییع و تدفین خواهند شد.

مردم کرمانشاه ظهر امروز و در مسجد جامع این شهر به یاد شهدا «لبیک یا حسین» گویان سلام و درود خود را نثار شهیدان گمنام کرده و بار دیگر با شهدا میثاق بستند که راه آنها را ادامه خواهند داد.

همه از کوچک و بزرگ، زن و مرد به استقبال کاروان شهیدان آمدند تا با فجر صادق عاشقانی که از آسمان جبهه‌ها نور گرفتند چشمان خود را روشن کنند و از نسیم ایثاری که از جبهه‌ها وزیدن گرفت الفبای ایثار را در کلاس معنویت مرور کنند.

کرمانشاهی‌ها سلام و درود خود را نثار روان پاک شهدای کربلای ایران کردند و به شرافت و آزادگی و فداکاری شهیدان ادای احترام کردند.

فوز عظیم شهادت، قطره‌ای از اقیانوس بیکران رحمت خداوند نصیب آنانی شد که مصداق بارز آیه «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی» سوره فجر آیات ۲۶ تا ۳۰ هستند که آن هنگام که به اهل ایمان خطاب لطف الهی رسد که ای نفس مقدس مطمئن و دلِ آرام به یاد خدا، امروز به حضور پروردگارت باز آی، که تو خشنود به نعمت‌های ابدی او هستی و خداوند راضی از اعمال نیک توست؛ در صف بندگان خاص من درآی و به بهشت رضوان من داخل شو.

شهدا با نام و یاد خدای آرام گرفتند و آرامش را به عاشقان خود هدیه دادند، امروز آحاد مردم کرمانشاه به استقبال شهیدانی آمدند که روشنی خود را نثار راه هدایت جامعه کردند، آمدند تا بگویند ما رهرو شهیدانی هستیم که ایثار و فداکاری را در حق همنوعان خود تمام کردند.

در میان جمعیت مادران و پدرانی که چشم‌هایشان پر از اشک حسرت بود و می‌گفتند آمده‌ایم که بگوییم ما پاسدار خون شهدایی هستیم که جان و مالشان را تقدیم انقلاب اسلامی ایران کردند و در دفاع از وطن خالصانه جنگیدند.

جوانان پر شور شهر کرمانشاه آمده بودند تا بگویند ما مدیون عشق محبت و ایثار و معرفت شهیدانی هستیم که راه هدایت را برای ما آشکار کرده‌اند و ما تا ابد مدیون دل شکسته مادران شهدا و کمر خمیده پدران شهدا هستیم.

قیام مردم کرمانشاه در تشییع شهدا بیعت با امامین انقلاب بود

حجت الاسلام یوسف احمدی بعد از ظهر امروز در مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در شهر کرمانشاه اظهار کرد: مردمی که با تقدیم حدود ۱۰ هزار شهید از جوانان این شهر که نامشان در جای جای ایران اسلامی می‌درخشد امروز لبیک گویان به استقبال شهدا آمدند.

وی افزود: مزار شهدای شهر کرمانشاه همه روزه از زائرانی استقبال می‌کند از پیر و جوان، زن و مرد دلشان با امامین این انقلاب است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: پیام مشخص شهدایی که پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال پیکر مطهرشان باز می‌گردد این است که ما برای اسلام و دفاع از آب و خاک و امنیت مردمان رفتیم.

وی بیان کرد: این شهدای گمنام روزی به کرمانشاه آمدند که امیرالمومنین (ع) داغدار است و مردم کرمانشاه برای حضرت فاطمه زهرا (س) سوگواری می‌کنند.

احمدی ادامه داد: درست است این شهدا گمنام هستند؛ اما امروز همه این برادران و خواهرانی که صبح و بعد از ظهر زیر تابوت مطهر این شهدا رفتند خواهران و برادران شهدا هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه خاطرنشان کرد: مردم کرمانشاه امروز با قیام خود با امامین انقلاب تجدید بیعت کردند و با حضورشان اعتقاد به آیه شریفه «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» را معنا کردند و از این شهدا که به وعده الهی زنده هستند خواستند سلامشان را به مادر سادات برسانند.

وی ادامه داد: حضور با شکوه مردم کرمانشاه در مراسم تشییع و تدفین این شهدا نشان داد مردم این شهر پای آرمان‌های انقلاب هستند و راه نفوذ دشمن را بسته‌اند.

احمدی با اشاره به برخی حرمت شکنی ها در ایام فاطمیه در استان کرمانشاه گفت: حرمت شکنان مراقب رفتارهایشان باشند که صبر جوانان حزب الهی و انقلابی این شهر حدی دارد و قطعاً در مقابل بی احترامی‌ها خواهند ایستاد.