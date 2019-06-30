فنلاند ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، فنلاند از فردا برای شش ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت.

موضوعات مهم اتحادیه اروپا در دوره پیش رو، مهاجرت، روند بودجه، اصلاحات در زمینه کشاورزی و همچنین سیاست های دفاعی و امنیتی خواهد بود و انتظار می رود که فنلاند تمام توان خود را در این زمینه ها به کار بگیرد.

این در حالی است که به تازگی «یوها سیپیلا» نخست وزیر فنلاند به دلیل عدم موفقیت اصلاحات دولت در حوزه بهداشت و سلامت اجتماعی از سمت خود کناره گیری کرد.

از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون رومانی عهده دار ریاست دوره ای اتحادیه اروپا بود.