ساز و کار مالی اروپا کمکی به ایران نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در گفتگویی با فرید زکریا، مجری برنامه تفسیری سی. ان. ان آمریکا اعلام کرد: گفتگوها و تهدیدات دو مقوله منحصراً جدا از یکدیگر هستند. ما با کسی گفتگو شروع نخواهیم کرد که تلاش می‌کند شما را بترساند و تحریم‌ها را علیه شما اعمال کند. ارعاب و اجبار با گفتگو همخوانی ندارد. تا زمانی که تهدیدات وجود دارد، ایران هیچ گونه گفتگو یا پیشنهاد گفتگو را به عنوان یک پیشنهاد واقعی و سازنده تلقی نخواهد کرد.

به گفته مجید تخت روانچی، نخستین کاری که آمریکا باید انجام دهد این است که به پای میز مذاکره بازگردد.

در همین ارتباط سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: آمریکایی‌ها میز مذاکره را ترک کردند درحالیکه سایر اعضای جامعه بین المللی درباره موضوع هسته‌ای در حال گفتگو با ایران بودند. ناگهان آمریکا تصمیم گرفت از برجام خارج شود. کل مشکل و آشفتگی که ما در اطراف خود شاهدش هستیم به علت تصمیم آمریکا به خروج از توافقنامه هسته‌ای است. شما وضعیت الان را با اوایل سال ۲۰۱۸ مقایسه کنید یعنی قبل از آنکه رئیس جمهور ترامپ از توافقنامه هسته‌ای خارج شود. وضعیت آن موقع را با امروز مقایسه کنید. این وضعیت کاملاً متفاوت است. پس همه چیز با تصمیم آمریکا شروع شد برای اینکه اوضاع به حالت عادی بازگردد این تصمیم باید لغو شود.

تخت روانچی در این گفتگو همچنین عبور ایران از محدودیت اورانیوم غنی شده را نقض توافقنامه ندانست و در این ارتباط اعلام کرد: در توافقنامه هسته‌ای پاراگراف‌های مشخصی وجود دارد که به ایران اجازه می‌دهد برخی تعهدات را انجام ندهد. کاری که ما کرده ایم دقیقاً براساس پاراگراف ۲۶ و پاراگراف ۳۶ توافقنامه هسته‌ای است که به ایران اجازه می‌دهد در صورت خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای، تعهدات خود را کاهش دهیم. ما برای مرحله نخست دو تعهد را مشخص کردیم. در ده روز آینده اگر هیچ اتفاقی رخ ندهد ما وارد مرحله دوم خواهیم شد و تا کنون هم عناصر مرحله دوم را اعلام کردیم.

سفیر ایران در سازمان ملل همچنین با انتقاد از ساز و کار مالی اروپا برای داد و ستد با ایران، موسوم به اینستکس گفت: آنها کُند عمل کردند. بیش از یکسال طول کشید که آنها چنین ساز و کاری را ایجاد کنند. ایجاد این ساز و کار خوب است اما کافی نیست. آنها باید شتاب کنند و در این ساز و کار پول تزریق کنند در غیر این صورت این ساز و کار هیچ کمکی نخواهد کرد چون ایجاد این ساز و کار مالی به خودی خود چیزی نیست که بتواند مشکلات ما را رفع کند.

تخت روانچی همچنین با رد اتهامات مرتبط با دست داشتن ایران در حادثه نفتکش‌ها عنوان کرد: این ادعا حتی مورد حمایت برخی از کشورهای منطقه - که از همپیمانان نزدیک آمریکا هم هستند - قرار نگرفته است. آنها چگونه می‌توانند ادعا کنند که این اتهامات درست است.