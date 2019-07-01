آخرین اردوی آزادکاران جوان برای حضور در مسابقات آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان (تهران) امیر پرسته (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: مهدی شیرازی (تهران)

۶۵ کیلوگرم: علیرضا اشکیور (مازندران) امیرحسین مقصودی (تهران)

۷۰ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: عبداله شیخ اعظمی (مازندران) سجاد غلامی (البرز)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل هاشمی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا عبدالهی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی (مازندران) عباس فروتن (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: محمد طلایی

مربیان: احسان لشگری- مهدی برائتی- اصغر بذری- علی شکری پور- محمد رضایی

ماساژور: سجاد امیری

سرپرست: اسماعیل پلویی



رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی شهر چونبوری کشور تایلند طی روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیرماه برگزار می‌شود.