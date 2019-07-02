به گزارش خبرنگار مهر، خلیل دلپاک صبح سهشنبه در دیدار با کارگزاران حج استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه امسال بالغبر یک هزار و ۶۰ نفر از استان به سرزمین وحی اعزام میشوند، ابراز داشت: حدود ۵۰ نفر بهعنوان کارگزاران حج و برای ارائه خدمت به این تعداد زائر، به سفر حج تمتع مشرف خواهند شد.
وی ضمن بیان اینکه سفر زائران خانه خدا در قالب هشت کاروان برنامهریزیشده است، افزود: از این تعداد دو کاروان متعلق به سمنان، سه کاروان شاهرود، دو کاروان از دامغان و یک کاروان نیز از گرمسار خواهد بود.
دختر ۱۳ ساله جوانترین شرکت کننده حج امسال
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان بابیان اینکه تاکنون هشت جلسه آموزشی ویژه زائران حج با حضور زائران، مدیران کاروان و روحانیون در استان برگزارشده است، ابراز داشت: جوانترین زائر حج تمتع امسال از استان یک بانوی ۱۳ ساله و کهنسالترین نیز پیرمردی با ۹۳ سال سن است که به این سفر زیارتی اعزام میشوند.
دلپاک بابیان اینکه همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در بحث اعزام زائران به سرزمین وحی الزامی است، تصریح کرد: اعزام زائران برای حج تمتع از ۱۷ تیرماه آغاز خواهد شد که اولین کاروان استان نیز از شهر شاهرود در تاریخ ۲۶ تیر به سرزمین وحی اعزام میشوند.
وی افزود: تعداد شش نفر از زائران امسال، برای بار اول تحت عنوان عوامل زیارتی و سه نفر نیز برای بار اول بهعنوان مدیریت کاروان، به این سفر زیارتی مشرف خواهند شد.
خودسازی هدف حج
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان بابیان اینکه خودسازی، اُخوت دینی و تمدن اسلامی شعار حج تمتع امسال است، ابراز داشت: یکی از اهداف حج تمتع و مناسکی که در این سفر اصرار شد، بحث خودسازی است که باید بهصورت جدی به آن توجه شود همچنین نظم و انضباط را از ویژگیهای منحصربهفرد زائران ایرانی میبایست مهم در حج امسال نیز همچون گذشته الگویی برای سایر زائران باشد.
دلپاک بابیان اینکه تمهیدات لازم برای افزایش رضایتمندی هر چه بیشتر حجاج در خصوص تغذیه، اسکان و خدمات رفاهی اندیشیده شده است، اضافه کرد: برنامههای قرآنی، مطالعه و استفاده از برنامههای جمعی بهواسطه طولانیتر شدن حضور زائران در کشور عربستان، در دستور کار و برنامههای روزانه زائران برای استفاده بهینه از زمان قرار دارد.
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