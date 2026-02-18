به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر چهارشنبه در گردهمایی کارگزاران حج استانهای مازندران، گلستان و سمنان در ساری با تشریح برنامههای حج تمتع پیش رو اظهار داشت: با بازنگری در فرآیندهای اجرایی، مدت اقامت زائران ایرانی در عربستان به طور میانگین به ۳۱ روز کاهش یافته است؛ اقدامی که با هدف مدیریت بهتر زمان و ارتقای کیفیت خدمات انجام شده است.
وی با اشاره به سهمیه تعیینشده برای ایران افزود: بر اساس توافقات انجامشده، ۹۶ هزار و ۷۰۰ زائر ایرانی در حج تمتع سال آینده حضور خواهند داشت و اعزام آنان از ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۲۳ ایستگاه پروازی کشور آغاز میشود.
رشیدیان متوسط هزینه این سفر معنوی را برای هر زائر حدود ۳۵۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز دو کاروان پیشبینی شده که ظرفیت آن تا ۲۴۰ نفر قابل افزایش است و تاکنون ۱۹۰ نفر ثبتنام خود را نهایی کردهاند.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تفاهمنامه اجرایی حج ۱۴۰۵ تأکید کرد: اجرای منظم برنامههای فرهنگی و خدماتی در چارچوب توافقات میان ایران و عربستان، زمینهساز بهبود روند خدمترسانی خواهد بود.
وی همچنین هماهنگی بهموقع بخشهای اجرایی و تعامل مستمر با طرف سعودی را از الزامات برگزاری موفق عملیات حج دانست و افزود: انجام این مأموریت بزرگ نیازمند برنامهریزی دقیق، انسجام مدیریتی و آمادگی کامل پیش از اعزام کاروانهاست.
رشیدیان در پایان با بیان اینکه محور اصلی فعالیتها باید خدمت خالصانه به زائران باشد، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات، بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته و حرکت به سمت استانداردسازی فرآیندها، لازمه حفظ جایگاه مناسب کشور در برگزاری حج است.
