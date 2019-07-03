پیام تسلیت صالحی در پی حادثه اخیر برای زیردریایی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی حادثه اخیر برای زیر دریایی روسیه که موجب فقدان جمعی از خدمه آن شد، پیام تسلیتی خطاب به آلکسی لیخاچف، رییس شرکت دولتی روس اتم صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای آلکسی لیخاچف

مدیر کل محترم شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه (روس اتم)

با نهایت تأسف، خبر ناراحت کننده از دست رفتن شماری از سرنشینان زیر دریایی روسی را در حادثه آتش سوزی دریافت نمودم. بدینوسیله ضمن ابراز همدردی عمیق، به جنابعالی و خانواده های فقیدان درگذشته تسلیت عرض می نمایم. انشاء الله خداوند متعال روحشان را قرین رحمت فرماید.

با احترام

علی اکبر صالحی