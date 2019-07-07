به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی یکشنبه شب در مراسم سومین دوره کتاب سال یزد جایزه ویژه شهید صدوقی که به همت خانه فرهنگ صدوقی برگزار شد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای کسب برندهای فرهنگی نظیر پایتخت کتاب ایران، یزد میراث جهانی و … انجام شد.

وی عنوان کرد: برخی از این برندها، ظرفیت‌هایی است که از قدیم الایام در یزد وجود داشته و اکنون باید از طریق برنامه‌های فرهنگی با محوریت برندهای تعیین شده، آن را به دیگران در سایر نقاط کشور و حتی خارج از کشور و به آیندگان منتقل کنیم.

طالبی تاکید کرد: یکی از برندهایی که به تازگی نصیب استان یزد شده، پایتخت کتاب ایران است و این برند می‌تواند به یک برنامه پایدار و تثبیت شده در حوزه کتاب تبدیل شود.

استاندار یزد عنوان کرد: این برند همچنین می‌تواند نقطه شروعی برای رشد استان و توسعه انسانی باشد بنابراین صیانت از این جایگاه باید مدنظر برنامه‌ریزان فرهنگی استان باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری سومین دوره کتاب سال یزد بیان کرد: این رویداد اتفاق ارزشمندی است که توسط بنیاد فرهنگی صدوقی رقم خورده و ما قدردان این حرکت مهم فرهنگی هستیم.

طالبی تاکید کرد: تأثیرگذاری این برنامه، تقویت انگیزه نویسندگان استان را به دنبال دارد و تعداد آثار رسیده به دبیرخانه خود گویای این واقعیت است.

وی از خانه فرهنگ صدوقی که با انگیزه در این حوزه ورود پیدا کرد و در شرایطی که با فقر کار فرهنگی مواجه بودیم، کتاب سال یزد را رقم زد، قدردانی کرد.

استاندار یزد، این حرکت را برای شناساندن نام یزد در حوزه مسائل فرهنگی بسیار ارزشمند خواند.