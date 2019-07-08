امکان تولید مرغ بومی اصلاح شده در واحدهای صنعتی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امید امینی سرپرست دفتر امور طیور و زنبور عسل معاونت امور تولیدات دامی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های ابلاغی سال ۹۸، پرورش مرغ بومی اصلاح شده با هدف تولید گوشت و تخم مرغ در واحدهای صنعتی تولید طیور است.

امید امینی اظهار داشت: واحدهای صنعتی تولید طیور می‌توانند جوجه مورد نیاز خود را از مراکز تکثیری و یا از طریق مراکز اصلاح نژاد مرغ بومی تهیه کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۲۵ نسل کار اصلاح نژادی در مورد مرغ بومی کشور در مراکز اصلاح نژادی انجام شده است، تصریح کرد: با اصلاح نژاد مرغ بومی کشور در مراکز اصلاح نژادی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد عملکرد مرغان بومی نسبت به سال پایه افزایش داشته است.

امینی، تعداد مراکز اصلاح نژاد مرغ بومی کشور را هفت مورد عنوان کرد و گفت: اصلاح نژاد مرغ بومی با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی کشور، کمک به معیشت و درآمد روستاییان و بهبود صفات تولید مرغان بومی از جمله افزایش وزن بدن و تعداد تخم مرغ صورت می‌گیرد.

وی در عین حال به راه اندازی یک مرکز اصلاح نژاد اردک در استان گیلان از سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: هدف از راه اندازی این مرکز، افزایش راندمان تولید و ارایه جوجه اردک بومی اصلاح شده به پرورش دهندگان است.

سرپرست دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی با اشاره به جمعیت ۵۰ میلیونی مرغ و خروس بومی در کشور اظهار داشت: هدف ما، گسترش پرورش طیور بومی با حفظ ضوابط فنی و بهداشتی در روستاهای کشور است، اما برای جلوگیری از بروز چالش در واحدهای صنعتی و شیوع بیماری به دنبال آن هستیم که جایگاه‌هایی برای پرورش مرغان بومی در روستاها و منازل روستاییان ایجاد شود تا مطمئن شویم مرغان بومی با پرنده‌های مهاجر ارتباطی برقرار نمی‌کنند.

وی درباره دستیابی روستاییان به جوجه‌های اصلاح شده، تصریح کرد: جوجه‌های تولیدی در مراکز اصلاح نژاد به عنوان گله‌های مولد در اختیار مراکز تکثیری قرار می‌گیرد و در این مراکز، جوجه ظرف حداکثر ۹۰ روز پرورش یافته و در اختیار روستاییان قرارخواهد گرفت.