مازندران در اصلاح نژاد مرغ بومی پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارعی شامگا شنبه در نشست تشریح دستاوردهای مرکز پشتیبانی و اصلاح‌نژاد مرغ بومی کاسپین مازندران افزود: این مرکز که به عنوان تنها خزانه ژنی شمال کشور شناخته می‌شود، با دستیابی به نسل سی‌وچهارم اصلاح نژادی و ثبت ملی نژاد «کاسپین» در سال ۱۴۰۲، نقشی کلیدی در تأمین گوشت و تخم‌مرغ، ایجاد اشتغال و کمک به خودکفایی کشور ایفا می‌کند.

وی اظهار داشت: مرکز اصلاح‌نژاد مرغ بومی کاسپین مازندران در سال ۱۳۶۶ به عنوان اولین مرکز از این نوع در کشور آغاز به کار کرد و امروز با کسب رتبه نخست در پیشرفت صفات اقتصادی میان هفت مرکز کشور، به قطبی پیشرو تبدیل شده است.

وی افزود: این مرکز که در زمینی به وسعت ده هکتار و با دارا بودن ۴۲۰۰ متر مربع فضای مسقف شامل کارخانه جوجه‌کشی مجهز، کارخانه دان و هفت سالن پرورش فعالیت می‌کند، مهم‌ترین مأموریت خود را حفظ ذخایر ژنتیکی و افزایش توان تولیدی مرغان بومی از طریق فعالیت‌های علمی و دقیق اصلاح نژاد می‌داند.

دستاوردهای کلان ملی و اقتصادی

زارعی به دستاوردهای چشمگیر این مرکز اشاره کرد و گفت: فعالیت روی ۳۴ نسل از مرغان بومی موجب پیشرفت‌های قابل توجه در صفات مهمی مانند افزایش تعداد و وزن تخم‌مرغ، افزایش وزن بدن مرغ و خروس، کاهش سن بلوغ و افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها شده است.

وی گفت: این پیشرفت‌ها به طور میانگین منجر به افزایش ۵۵ تا ۶۵ درصدی تولید گوشت و تخم‌مرغ در نژادهای اصلاح‌شده نسبت به توده‌های اولیه گردیده که گامی بلند در جهت ارتقای بهره‌وری است.

زارعی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین افتخارات ملی این مرکز، ثبت نژاد مرغ بومی «کاسپین» به نام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ است. این گواهینامه ملی، نشان‌دهنده کیفیت و اصالت کار پژوهشی و ژنتیکی انجام‌شده در این مجموعه است.

نقش محوری در توسعه روستایی و امنیت غذایی

رئیس مرکز کاسپین، کمک به اقتصاد مقاومتی و توسعه مشاغل روستایی را از دیگر اهداف استراتژیک این مرکز برشمرد و تصریح کرد: تولید و توزیع جوجه یکروزه و نیمچه‌های اصلاح‌شده، ضمن ایجاد اشتغال برای متقاضیان، به افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تولید پروتئین سالم در راستای خودکفایی کشور کمک شایانی می‌کند.

وی گفت: این مرکز تاکنون با تولید میلیون‌ها قطعه جوجه یکروزه، مرغ و خروس و تخم‌مرغ، سهم بسزایی در تأمین نیاز استان مازندران و سایر استان‌ها از جمله گیلان، گلستان، سمنان، تهران و حتی استان‌های دورافتاده داشته است.

زارعی ادامه داد: این مرکز با پشتوانه ۳ دهه فعالیت تخصصی، امروز به عنوان یک مرکز استراتژیک، نه تنها ذخیره‌ژنتیکی باارزش منطقه شمال کشور را حفظ می‌کند، بلکه با ارسال محصولات خود به سراسر کشور، پیوندی ناگسستنی با زنجیره تأمین امنیت غذایی ایران برقرار کرده است.

وی افزود: تاکنون ده‌ها پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از سوی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در زمینه‌های فیزیولوژی، اصلاح نژاد، تغذیه و مدیریت در این مرکز انجام شده و نتایج این پژوهش‌ها در قالب مقالات علمی در نشریات داخلی و بین‌المللی به چاپ رسیده است.