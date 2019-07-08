نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی ووشو معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای ووشو قهرمانی جهان اواخر مهرماه سال جاری به میزبانی چین در شهر «شانگهای» برگزار خواهد شد و رقابتهای انتخابی به منظور حضور در این رقابتها در دو بخش ساندا و تالو برگزار و در نهایت نفرات راه یافته به اردوی آماده سازی معرفی شدند و از فردا (سه شنبه) تمرینات خود را آغاز می‌کنند.

این رقابتها با حضور مدعیان تیم ملی و عنوان داران جهانی و آسیایی، نظارت مستقیم علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو و اعضای کادر فنی تیم ملی، در ۱۰ وزن سانشو برگزار شد. طبق قانون هر کشور مجاز به اعزام پنج سانداکار به پیکارهای جهانی اعزام کند. بر همین اساس سانداکاران راه یافته به اردو، سه مرتبه برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و هر ورزشکاری که به ۲ پیروزی دست یابد به عنوان نفر فیکس وزن خود انتخاب می‌شود.

در پایان این رقابتها مصطفی حسن زاده، محمدعلی مجیری، فاتح حیدریان، سامان احمدی، سیدمحمد حسینی و امیرمحمد رضایی در تالو، تیم دوئلین متشکل از فرشاد عربی و نوید مکوندی به اردو راه پیدا کردند.

در بخش ساندا نی محسن ریاحی، محمد جعفری، نجم‌الدین علیمرادی، علیرضا ریگی، محمد فرهادی، عرفان آهنگریان، حمیدرضا شهابی، محسن محمدسیفی، حمیدرضا سهندی، محمدمهدی گرشاسبی، یوسف صبری، علی خورشیدی، محمدرضا ریگی، مرتضی نوروزی، علی امیدزاده، میلاد عارفی مقام، مسعود فاضلی، محمدحسین طاهری و یزدان میرزایی در اوزان مختلف جواز حضور در اردو را دریافت کردند.