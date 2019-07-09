سوریه وارد مرحله بازسازی می شود/لزوم آموزش نیروی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، ریما قادری بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور واقع در شهر کرج که با حضور معاون وزیر کار کشورمان همراه بود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر امروز ما ادامه گفتگوها و تماس های پیشین وزارت کار دو کشور و همچنین گفتگوهایی بوده که در قالب کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه داشته ایم.

وی با اشاره به دیدارهای که در ژنو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران داشته است، ادامه داد: این سفر به دنبال این گفتگوها انجام شده است.

وزیر امور اجتماعی و کار کشور سوریه با تاکید بر اینکه سفر جاری آنها به ایران سه روزه است، افزود: در خلال این سفر از نزدیک با تجربیات ایران در حوزه های مرتبط با بهزیستی، آموزش فنی و حرفه ای، تربیت نیروی کار و دیگر مسائل مرتبط این حوزه آشنا می شویم تا با استفاده از آن بتوانیم بهبود فضای کار و نیروهای خود در سوریه را داشته باشیم.

وی ادامه داد: شکی نیست که با این سفر گامی عملی جدی دیگر در راستای تقویت بیش از بیش روابط ایران و سوریه بر می داریم.

قادری در ادامه در خصوص آشنایی که با توانمندی های مرکز تربیت مربی البرز در جریان سفر امروز داشته است، گفت: برنامه ما استفاده از توانمندی های ایران در زمینه تربیت نیروی کار که اساس و بنیان‌تولید است را داشته باشیم، می خواهیم مرکزی شبیه این مرکز در سوریه ایجاد کنیم تا آموزش مربیان فنی و حرفه ای را عملیاتی کنیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های عملیاتی ایران در حوزه تربیت مربی و فنی و حرفه ای و در سایه تعامل با وزارت تعاون ایران بیان کرد: در مرکز تربیت مربی کرج آموزش های نظری و عملی بروز هر دو وجود دارد که کیفیت و خروجی آموزش را بالا می برد.

وزیر امور اجتماعی و کار کشور سوریه در مورد سند همکاری و یادداشت تفاهمی که در سال ۲۰۰۷ میان ایران و سوریه امضا شده است با اشاره به اینکه بندهای مختلفی داشته است، عنوان کرد: یکی از بندهای آن ایجاد مرکز آموزش برای مربیان فنی و حرفه ای بود که نتوانستیم تاکنون آن را عملیاتی کنیم و طبیعی است که جنگ تروریستی که درگیر آن بودیم نقش مهمی در عملیاتی نشدن آن داشت، اما در این میان برای بندهای دیگر تلاش هایی صورت گرفت.

وی اشاره کرد: امروز به برکت پیروزی های ارتش سوریه و حمایت هایی که هم پیمانان ما از جمله ایران از سوریه داشتند، آماده ورود به مرحله بازسازی کشور هستیم که برای این مهم نیاز به تربیت نیروی آموزش دیده داریم تا طرفیت های خود برای نوع دیگر از جنگ که اقتصادی است را افزایش دهیم و از ظرفیت های ایران در این قالب استفاده می کنیم.