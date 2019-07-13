مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان فضایی ایران با سازمان هواپیمایی کشوری چندین جلسه برگزار کرده است تا موضوع نیاز کاربران به اینترنت در خطوط هوایی ایران برطرف شود.

وی با اشاره به توافق انجام شده گفت: قرار شده است که سازمان هواپیمایی کشوری برای نمونه یک هواپیما در اختیار ما بگذارد تا ما بتوانیم تست‌های اولیه این طرح را روی این هواپیما انجام دهیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برقراری ارتباط در خطوط هوایی متفاوت از سرویسی است که اپراتورهای موبایل از طریق سیم کارت روی برخی خطوط هوایی عرضه کرده اند، افزود: پوشش آنتن‌های BTS موبایل به حدی نیست که بتواند اینترنت را روی سیم کارت در آسمان ارائه کند. اما از طریق ماهواره می‌توان این ارتباط را برقرار کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما قصدمان این است که این اتصال از طریق ماهواره مخابراتی فراهم شود، تاکید کرد: در این طرح سیستم دریافت ماهواره‌ای می‌تواند اینترنت را از طریق ماهواره در داخل هواپیما به صورت وای فای ارائه کند.

براری با بیان اینکه این سیستم روی هواپیما نصب شده و امواج را دریافت می‌کند، گفت: این تفاهم همکاری در چند هفته آینده نهایی می‌شود و هواپیمای مدنظر در اختیار ما قرار می‌گیرد تا کارهای مربوط به آن را انجام دهیم. گزارش اجرای این طرح را به وزیر ارتباطات اعلام خواهیم کرد.